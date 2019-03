Baloanele sunt deşeurile din plastic cu cel mai mare risc de deces pentru păsările marine (studiu) Un studiu stiintific australian a ajuns la concluzia ca baloanele sunt obiectele din plastic cu cel mai mare grad de pericol pentru pasarile marine, riscul de deces in urma ingerarii acestora fiind de 32 de ori mai mare decat in cazul fragmentelor din plastic dur, informeaza vineri DPA. Cercetatorii au analizat cauzele decesului a 1.733 de pasari marine din 51 de specii si au ajuns la concluzia ca una din trei pasari a inghitit deseuri marine. O pasare marina prezinta un risc de mortalitate de 20% in cazul in care inghite un singur fragment din plastic, de 50%, in cazul a noua fragmente ingerate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

