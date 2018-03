Bali inchide internetul pentru o zi sacra de reflectie

Stiri pe aceeasi tema

- Un medic internist din Teleorman este cercetat pentru infractiuni de coruptie, respectiv pentru luare de mita, dupa ce ar fi primit 300 de lei pentru a acorda ingrijiri medicale unui pacient, se arata intr-un comunicat al Directiei Generale Anticoruptie (DGA). Perchezițiile au avut loc la Spitalul…

- Desi vremea a fost mohorata, stațiunea Poiana Brașov a fost plina de turiști și in acest weekend, astfel ca numarul mare al turiștilor s-a resimțit și in numarul accidentarilor produse pe domeniul schiabil. Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat sa intervina, vineri, in 11 situații…

- Cel putin 30 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter care a avut loc luni in Papua Noua Guinee, iar compania ExxonMobil a anuntat inchiderea uzinei de lichefiere a gazelor naturale, relateaza site-ul agentiei Reuters. 12 persoane au fost descoperite decedate…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat, miercuri, ca serviciile israeliene de informatii au ajutat Australia sa previna un atac terorist asupra unui avion de pasageri, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fișele de ofițeri intocmite de procurorul DIICOT Olga Vranceanu și aflate la dosarul public Dosar 719/D/P/2005, de la Tribunalul București conțin grade mari și surprize de nesomn, scrie tolo.ro . Ofițerii operativi SRI, care au lucrat la caz, l-au monitorizat chiar pe unul dintre șefii lor cei mai…

- In cea mai mare parte a ultimului an, presedintele Trump a refuzat sa respecte o practica urmata de ultimii sapte predecesori: liderul american citeste doar foarte rar rapoartele zilnice, documente care contin cele mai importante informatii colectate de agentiile secrete americane din zone de interes…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%. Conditia ar fi includerea acestui tip de servicii, de catre autoritatile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor europene. Potrivit unui studiu realizat de…

- Decesul unui baietel a facut ca autoritatile din Motru, judetul Gorj, sa ia masuri menite a preveni orice alt risc la adresa altor copii, avand in vedere ca se banuieste ca micutul ar fi murit rapus de meningita. Intre timp, specialistii urmeaza sa anunte daca se confirma sau nu diagnosticul de meningita.…

- "Am vazut astazi o decizie importanta a membrilor Cabinetului.(...) Nici eu nu am nimic cu ofiterii SPP, nici cu institutia in sine. Eu, de exemplu, nu am SPP de cand am venit la Camera, merg cu masina partidului, dar asta nu inseamna ca vreun ministru din cele doua Guverne renunta la SPP. Deci,…

- Scolile, clinicile si centrele de distributie a alimentelor au fost inchise luni, aproape toata ziua, din cauza unui protest a mii de angajati ai agentiei ONU pentru refugiatii palestinieni, relateaza Reuters. Palestinienii sunt iritati de decizia Statelor Unite de a intrerupe finantarea…

- Scria cineva pe Facebook, ca moldovenii sunt bogați. Cica, sarbatoresc cate Craciunul de doua ori, Anul Nou de doua ori, dar mai au și doua fețe. Sunt de acord cu cele doua fețe ale moldoveanului. Cat despre sarbatori, odata cu revelionul, la mine se incheie perioadata sarbatorilor de iarna, așa ca…

- Telekom Romania anunța încetarea contractelor cu Poșta Româna, începând cu 1 februarie 2018, pentru plata facturilor aferente contractelor de servicii fixe și mobile, ca urmare a nerespectarii obligațiilor contractuale de catre Poșta Româna. Clienții Telekom…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.

- Gigantul tutunului Philip Morris, detinatorul brandurilor Marlboro, L&M, Parliament sau Chesterfield, a ocupat pagini intregi din ziarele din Regatul Unit cu reclame care anunta ca au o noua ambitie pentru anul 2018: sa se opresca din vandut tigari si sa construiasca o lume nefumatoare in viitor,…

- Academia Romana a facut publice, sub forma de completare a programului referitor la sarbatorirea Centenarului Marii Uniri, un numar de zece recomandari pentru opinia publica si pentru clasa politica romaneasca. Sunt...

- Intrebat de relatia pe care o are cu serviciile, premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca are o relatie institutionala. ”Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo. Sunt institutii ale statului si sunt in regula. (...) Am o relatie institutionala…

- Intrevederea, care va avea loc intre zece reprezentanti ai celor doua Corei, va incepe la ora locala 10, in localiteatea Panmunjon, aflata la frontiera dntre cele doua state, unde a semnat armistitiul din 1953. Coreea de Sud a declarat recent ca spera ca aceasta intalnire sa ajute la imbunatatirea…

- Serviciile meteorologice americane au emis avertismente de vreme rea pentru treisprezece state, in conditiile in furtuni de zapada si vanturi de mare viteza au lovit joi coasta de est in cadrul asa-numitului "ciclon-bomba", relateaza DPA. Zapada a cazut peste palmierii din Florida, iar…

- Adina Butar formeaza un cuplu cu Markus Schulz de 5 ani. Celebrul DJ i-a pregatit surpriza vieții ei in Los Angeles, chiar pe scena, in noaptea de Revelion, in timpul unui show. Alaturi de mii de fani, Schulz a stat in genunchi in fața iubitei și i-a oferit un inel de logodna. Nunta va avea loc in 2019,…

- Anul Nou le-a adus mai multor straini castiguri colosale la LOTO! Un taximetrist, tata a cinci fete, a castigat la loterie 24 de milioane de lire, in timp ce o femeie din New Jersey s-a imbogatit cu cinci milioane de dolari.

- Noua detinuti au evadat din penitenciarul Plotzensee in perioada dintre Craciun si Anul Nou. Intr-o conferinta de presa desfasurata miercuri in inchisoarea respectiva, Behrendt a declarat ca in aceasta saptamana va fi creata o comisie speciala care va analiza recentele cazuri de evadare si va revizui…

- Deși acum modereaza una dintre cele mai de succes emisiuni TV și incearca sa evite pe cat posibil orice sandal intre parțile implicate in show, Ernest a fost un adolescent rebel. Chiar el ne-a povestit cum petrecea cu prietenii lui. Ernest Takacs, cunoscutul prezentator al emisiunii „Ochii din umbra”,…

- Cel mai rasunator eveniment al muzicii clasice ajunge anual, prin radio si televiziune, in mai mult de 90 de tari. In Romania, TVR 1 si TVR HD transmit in direct si in exclusivitate Concertul de Anul Nou de la Viena, de la ora 12.15, pe 1 ianuarie.

- Presedintele Donald Trump si-a facut, duminica, bilantul primului sau an din mandatul prezidential si a enuntat prioritatile sale pentru anul 2018, intr-o salva de mesaje pe Twitter, reteaua sa de socializare preferata, dupa ce a asigurat ca nu va renunta la acest mijloc de comunicare atat timp cat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , a transmis duminica, 31 decembrie a.c., tradiționalul mesaj adresat romanilor cu prilejul Anului Nou. Șeful statului afirma ca anul 2017 a fost un an al incercarilor, dar a elogiat protestele de strada prin care „societatea romaneasca și-a demonstrat pe deplin…

- Anul 2018 a inceput si in Australia, la Sydney, fiind marcat de un spectaculos foc de artificii ce a fost urmarit, conform estimarilor, de 1 miliard de oameni din intreaga lume in fata televizoarelor, in timp ce aproximativ 1,6 milioane de oameni, australieni si turisti deopotriva, s-au inghesuit…

- In apropierea Revelionului, președintele Romaniei, Klaus Iohannis a transmis un mesaj filmat romanilor. Urarile acestuia pentru un 2018 fericit au fost insoțite de laude la adresa societații civile

- Mai sunt doar cateva ore din acest an. Sa pribim cu incredere Noul An, sa uitam tot ce-a fost greu și sa nu uitam sa zambim, e cea mai buna terapie. Și e gratis!!! La Mulți Ani!!! La fiecare inceput de an, o domnișoara foarte cocheta iși propune o strategie de menținere a siluetei. […]

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' între Rusia si SUA, într-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sâmbata Kremlinul,

- Banca Comerciala Romana va intrerupe sistemul informatic pentru lucrari de mentenanța. Clienții nu vor putea folosi serviciile bancii, inclusiv cardurile, dupa ora 03:30 a zilei de 1 ianuarie. „Ca urmare a unor lucrari de imbunatațire a sistemului informatic, serviciile 24 Banking BCR (Click, Touch24…

- Mesaje de Anul Nou 2018 deosebite „E cumpana dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani!” „Inchide ochii si pune-ti o dorinta. Am auzit ca de Anul Nou orice vis poate deveni…

- În preajma trecerii într-un nou an, agentia de stiri a Bisericii Ortodoxe Române, Basilica, le ofera credinciosilor câteva pilde si sfaturi care sa-i calauzeasca pe viitor.

- REVELION 2018. Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus…

- Mihai Margineanu face Revelionul cu Mihai Bobonete, despre care ne spunea, in urma cu puțina vreme, ca e al treilea copil al sau . Cantarețul e mai interesat sa stea cu familia și cu prietenii dragi decat sa-și umple buzunarul, așa ca a rarit spectacolele de sarbatori, iar in noaptea de Anul Nou va…

- Politistii au impus mai multe restrictii de trafic in Capitala pentru organizarea Revelionului in Piata George Enescu, manifestare la care organizatorii estimeaza ca vor participa 30.000 de persoane. In unele zone restrictiile au intrat in vigoare, in altele urmand a fi valabile de duminica.

- Gran Turismo 6 iși va inchide serviciile online pe 28 martie 2018, a anunțat Sony Interactive Entertainment. De asemenea, pe 31 ianuarie 2018, distribuirea DLC-urilor pentru joc va inceta. Dupa 28 martie urmatoarele servicii nu vor mai fi accesibile: Community Open Lobby Quick…

- VEȘTI EXCELENTE! VIAȚA CULTURALA A SIBIULUI RAMANE... „APA VIE” A SIBIENILOR!!!Toate biletele puse in vanzare de Filarmonica de Stat Sibiu pentru Concertul de Anul Nou din 2018 programat vineri 5 și sambata 6 ianuarie au fost epuizate. Read More...

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au stiu si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan. Vlad Voiculescu i-a nominalizat pe actorul Alexandru Arsinel si pe fostul deputat Victor Socaciu. „Nu exista multi medici sau multi…

- Un tribunal din China l-a condamnat marti pe bloggerul Wu Gan, un proeminent activist pentru drepturile omului, la 8 ani de inchisoare pentru "subminarea puterii de stat". Potrivit Tribunalului din Tianjin (nord), Wu Gan "a devenit treptat nemultumit de sistemul politic din tara si i-a venit…

- Masina "a intrat in coliziune cu un numar de pietoni" pe Flinders Street, o intersectie aglomerata situata in centrul orasului, a anuntat Politia din Victoria, potrivit news.ro. Situatia era neclara, iar politia a anuntat ca nu cunoaste inca numarul persoanelor ranite. In imagini de…

- Surpriza de proporții pe piața de retail. Un cunoscut hipermarket va pune lacatul, definitiv, pe ușile sale. Deși gigantul a incercat sa se mențina și sa sporeasca numarul clienților, totul a fost in zadar.Daca pana acum, au incercat marea cu degetul, retailerul ar fi luat marea decizie. Hipermarketul…

- Interviu cu Iurie Badicu, producator muzical, cunoscut pentru ca ofera consultanța restaurantelor care vor sa-și îmbunatațeasca imaginea prin calitatea serviciilor prestate Iulia Lipovaia, pentru Sputnik Moldova Cum putem sa ne dam seama ce prezinta un local de…

- Sensul de mers dinspre Ramnicu Sarat spre Buzau va fi inchis pentru opt luni, perioada in care vor fi executate reparatiile atat de necesare la carosabil și la structura de rezistența a podului. Anunțul a fost facut ieri, in cadrul [...] citește mai mult Post-ul Cand se inchide podul de la Maracineni…