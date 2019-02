Inainte de Valentine’s Day, miercuri, 13 februarie, filmul Balerina se vede in avanpremiera, de la 20:30, la Cinema Elvire Popesco. Pelicula invita la un dialog despre visuri și indeplinirea acestora, metafore și stereotipuri sociale și despre film ca potențial catalizator al discuțiilor constructive in peisajul industriei cinematografice romanești. Balerina spune povestea unei adolescente trans care-și dorește cu ardoare sa devina expresia absoluta a feminitații – iși dorește sa fie balerina. Insa in drumul ei catre devenire se izbește de bariera fizica și emoționala a incompatibilitații dintre…