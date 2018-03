Stiri pe aceeasi tema

- Patru echipe de elevi din Bucuresti, Alba Iulia si Targu Jiu vor participa la finala Campionatului Mondial de Robotica din Statele Unite ale Americii, dupa ce au fost desemnate castigatoare, duminica, la cea de-a doua editie a competitiei BRD FIRST Tech Challenge, care a avut loc la Sala Polivalenta…

- Problemele continua pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea. Numele acestuia apare intr-un nou dosar cu iz penal, de data aceasta toate belele liderului PSD venind din Statele Unite ale Americii. Intr-un material dedicat afacerilor derulate de lobbyistul american Elliott Broidy, jurnalistii…

- In acest an, ora de vara se aplica din 25 martie pana in 28 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna. Duminica, 25 martie, cand ceasurile vor fi date inainte cu o ora, va fi cea mai scurta zi din an. Din 25 martie pana in 28 octombrie, perioada orei de vara, diferenta dintre ora…

- Antonia , divorțata pana la vara? Asta e dorința cea mai mare a frumoasei cantarețe cooptate in juriul noului show de talente de la Antena 1, “The Four – Cei 4”. Vedeta ne-a marturisit ca spera ca toate complicațiile legate de oficializarea desparțirii de italianul Vincenzo Castellano sa se stinga in…

- Brian Manley, seful interimar al Politiei din Austin, a spus intr-o conferinta de presa ca inainte sa moara intr-o explozie in propria masina, in timp ce era urmarit de un echipaj SWAT, Mark Conditt a inregistrat un videoclip de 25 de minute, care a fost gasit in telefonul sau si in care suspectul…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters.Deocamdata, Moon planifica…

- Prestigioasele turnee care alcatuiesc 'The Sunshine Double', Indian Wells si Miami, sunt conduse de jucatori care, in anii 2000, faceau show pe terenul de tenis la cel mai inalt nivel. In weekendul recent incheiat, Tommy Haas (39 ani) a oficiat ceremonia de premiere a Masters-ului de 1000 de puncte…

- Cei mici așteapta cu sufletul la gura apariția magicianului. Comenteaza și iși dau coate in camera in care ruleaza un video cu magieni faimoși ai lumii. In spatele cortinei: surpriza. Nu apare niciun magician, așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, ci mai degraba o zana. E grațioasa, poarta o camașa…

- Ambele anchete, una dintre ele deschisa de procurorul general din Massachusetts, vizeaza modul in care firma Cambridge Analytica a cules pentru echipa de campanie a lui Donald Trump informatii private de la 50 de milioane de utilizatori. Presa americana scrie ca firma a folosit datele inca de la inceputul…

- Producatorul international de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază…

- Iata ce declara Vladimir Putin in INTERVIUL acordat presei americane, inaintea alegerilor Vladimir Putin a vorbit despre planurile Rusiei de contracarare a amenintarilor militare, a negat din nou acuzatiile privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential din SUA, a abordat teme de politica…

- Se pare ca in era digitala jucariile au fost inlocuite de gadgeturi si nu mai prezinta interes pentru copii. Un gigant din acest domeniu, Toys R Us, a anuntat ca, pana la sfarsitul anului, va vinde sau va inchide toate cele aproape 900 de magazine pe care le detine in Statele Unite. Un numar de 30.000…

- Clasamentul realizat de SDSN a fost realizat ținand cont de scorurile obținute de țarile vizate la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, speranța de viața, calitatea și accesul la asistența sociala, libertate, generozitate și gradul de corupție. Clasamentul cuprinde 156 de țari afiliate…

- Iașiul se va infrați cu Houston. Primarul din Iași, Mihai Chirica, și omologul sau din Houston, Sylvester Turner, au semnat miercuri, Memorandumul de Cooperare dintre cele doua orașe. Momentul marcheaza demararea de activitați comune intre cele doua orașe, in urmatorii doi ani. La sfarșitul perioadei,…

- Dupa ce presedintele american, Donald Trump, l-a concediat pe secretarul de Stat Rex Tillerson, inlocuindu-l cu seful CIA Mike Pompeo, serviciul de informatii american a avut nevoie de un nou conducator. Aleasa administratiei americane a fost Gina Haspel, dar numirea ei ar putea pune niste probleme…

- „Parteneriatul industrial dintre Romaero si Sikorsky se axeaza pe activitati care vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria nationala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare si intretinere a elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii Apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic, exprimandu-si convingerea ca summitul din iulie va fi un moment de etapa semnificativ in…

- Sorina Pintea: Problema imunoglobulinelor este partial rezolvata Ministrul Sanatații, Sorina Pintea (stanga). Foto: Arhiva RRA. Problema imunoglobulinelor este partial rezolvata dupa activarea Mecanismul de protectie civila într-o situatie de urgenta, a anuntat astazi ministrul sanatatii.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de otel si de 10% la asupra celor…

- Anul acesta se implinesc 40 de ani de la lansarea serialului ''Dallas''. In data de 2 aprilie 1978, personajele legendare ''paseau'' in casele telespectatorilor din Statele Unite. Nu dupa mult timp, productia urma sa fie difuzata in numeroase tari de pe mapamond, inclusiv in Romania.

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- LIVESCORE Sorana Cirstea – Venus Williams, in turul doi la Indian Wells. Meciul va avea loc in seara in noapte de sambata spre duminica. Sorana Cirstea (27 de ani, locul 35 WTA) are o misiunea infernala in fața locul 8 WTA, americanca de 35 de ani Venus Williams. Daca va trece de Venus, ar putea de…

- Daca in Statele Unite oamenii se impart in doua categorii, cei care vor sa dețina arme și cei cae refuza acest lucru, intr-un orașel din Georgia cetațenii sunt obligați sa dețina o...

- Ministerul Sanatatii urmeaza sa centralizeze propunerile privind aprovizionarea cu imunoglobulina primite dupa activarea de catre Romania a Mecanismului european de protectie civila, dar si a celui NATO, a declarat, miercuri, ministrul Sorina Pintea, care a precizat ca SUA au transmis ca au o solutie.Citeste…

- O tanara și-a amputat un picior și a imbracat pentru prima oara o rochie. Timp de 20 de ani, Kristy Wimberly, de 32 de ani, din St. Louis, Missouri, Statele Unite, se simțea rușinata ca piciorul ei drept a incetat sa mai creasca, dupa ce a fost diagnosticata cu o forma rara de tumoare spinala... Read…

- Presedintele american Donald Trump a salutat „posibilul progres” in discutiile dintre Corea de Nord si Coreea de Sud, la cateva ore dupa ce sud-coreenii au spus ca Nordul este dispus sa inceapa discutii cu Statele Unite privind renuntarea la programul nuclear, scrie CNN. „Un posibil progres in discutiile…

- Cele patru persoane retinute erau rezidenti in Samsun, informeaza Reuters. Ambasada americana a comunicat ca este inchisa pentru public din cauza unei probleme de securitate si va pune la dispozitie doar serviciile de urgenta. De asemenea, ambasada a sfatuit cetatenii americani din…

- Statele Unite au acuzat Rusia de ignorarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU privind Siria in legatura cu situația din Gouta de Est. Avioanele ruse continua sa execute misiuni de lupta in suburbia Damascului, in ciuda rezoluției adoptate de Consiliul de Securitate privind o incetare a focului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat produsele care ar putea forma obiectivul ”unor contramasuri” pregatite de Uniunea Europeana, a declarat un purtator de cuvant al Executivului UE. Trump a spus joi ca va impune tarife de 25% pentru importurile de otel si tarife…

- Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, potrivit ministrului japonez de Externe, Taro Kono, relateaza site-ul agentiei Tass. "Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu toate acestea, Rusia si China l-au…

- Coreea de Nord a trimis materiale guvernului sirian care ar putea fi folosite pentru a produce arme chimice, conform unui raport ONU, citat de New York Times, scrie news.ro.Acuzatiile vin dupa ce Statele Unite si alte tari au acuzat guvernul sirian ca a folosit arme chimice impotriva civililor,…

- Simona Halep revine pe teren. Liderul WTA a plecat spre Statele Unite, unde va participa la turneul de la Indian Wells. Vacanța forțata luata dupa accidentarea de la piciorul drept care a forțat-o sa se retraga in semifinalele turneului de la Doha, Simona Halep s-a recuperat și e gata sa revina pe terenul…

- California reprezinta varful de lance al inovatiei din Statele Unite ale Americii, iar acest lucru a iesit din nou in evidenta dupa ce Departamentul pentru Vehiculele cu Motor (DMV) a aprobat o lege prin care toti marii jucatori din industria emergenta a masinilor autonome isi pot testa modelele chiar…

- Astfel, programul de achizitie se deruleaza conform aprobarii Parlamentului Romaniei, in cadrul unui contract de stat atribuit de Guvernul Romaniei Guvernului Statelor Unite ale Americii. Legea nr 46/2018 pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare…

- Daca ați crezut ca le-ați vazut pe toate, va inșelați. O noua tendința de frumusețe abunda pe rețelele de socializare. Este vorba despre sprancenele in forma de coada de pește, lansate de stilista americana Huda Kattan, un make-up artist de top in Statele Unite. Artista sustine ca nu este nevoie ca…

- Simona Halep, numarul 1 in tenis. De luni, Simo revine pe prima poziție in ierarhia WTA. Romanca nu a participat la turneul de la Dubai din cauza unei accidentari, insa nici faneza Caroline Wozniacki nu a facut-o, astfel ca sportiva noastra revine pe primul loc in clasamentul mondial profesionist. Halep…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un...

- Turmericul este unul dintre cele mai populare condimente cu foarte multe beneficii pentru starea ta de sanatate. Utilizat adesea in bucataria indiana, acest praf galben este un antiinflamator natural care imbunatațește digestia, amelioreaza durerile articulare și previne bolile de inima. Dupa ce a aflat…

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Greii din politica care au SCAPAT de vigilența…

- George si Amal Clooney au donat 500.000 de dolari pentru marsul contra arme al adolescentilor din SUA, scrie AFP. „March for Our Lives” este programat pe 24 martie, mitinguri fiind organizate in toata tara, pentru a cere Congresului american sa adopte o legislatie cu privire la arme si violenta in…

- Statele Unite isi sporesc prezenta militara in Marea Neagra, considerand aceasta decizie drept cel mai bun raspuns la intensa agitatie de care da dovada Rusia in regiune. La sfarsitul saptamanii trecute, dis...

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a avertizat, luni, Statele Unite sa &"nu se joace cu focul&" în Siria si sa îsi planifice actiunile în conformitate cu interesele pe termen lung ale cetatenilor sirieni,

- Statele Unite ale Americii amenința cu un atac iminent in cazul in care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua sa foloseasca arme chimice in razboiul civil din Siria, informeaza romaniatv.net. „Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca…

- Ernest Moniz, fost secretar al Energiei in timpul presedintelui american Barack Obama, sustine ca pana in prezent lumea a fost norocoasa si a reusit sa evite lansarea accidentala a unor rachete nucleare. Dand exemplul insulei Hawaii, cand un mesaj trimis din greseala a alertat populatia asupra…

- O tanara din Statele Unite a dezvoltat o aplicatie de smartphone pentru bolnavii de Alzheimer. Nu le poate trata boala - dar ii ajuta sa isi aminteasca detalii despre persoanele cu care stau de vorba.

- O romanca stabilita in Canada si un profiler FBI au anchetat cazul mortii Madalinei Manole, iar abia acum au reusit sa inchida raportul legat de moartea artistei, iar rezultatele sunt socante. Mihaela Brooks si Pete Klismet sunt cei doi care s-au ocupat de cazul sinuciderii Madalinei Manole, iar ce…

- Suzelle Poole a inceput sa danseze acum de 70 de ani. Cand era mica, obișnuia sa mearga la balet, sa priveasca spectacole. Nu era foarte talentata, marturisește femeia in varsta de 77 de ani. Așadar, ea considera ca cel mai important lucru in aceasta meserie este chiar profesorul. Un profesor minunat…

- Familia Denisei Raducu a fost greu incercata de soarta, odata cu disparitia fetei lor dragi. A trecut jumatate de an de la moartea indragitei cantarete de muzica de petrecere, iar golul lasat de Denisa in urma ei, provoaca mare suferinta celor ramasi in viata. In cazul bunicii Denisei, batranetea si…