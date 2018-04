Stiri pe aceeasi tema

- Accident teribil in localitatea dambovițeana Baleni. Doua mașini s-au ciocnit violent și, in urma impactului, unul dintre autoturisme a ricoșat și a lovit o fetița de 11 ani, aflata in apropiere. Un echipaj medical s-a deplasat de urgența la fața locului. Oamenii au iesit din case, din cauza zgomotului…

- Un accident rutier grav s-a produs in urma cu puțin timp pe DJ 203 K, la iesirea din Vadu Pasii. Conform primelor date, un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului. Doua persoane au fost preluate de ambulanta de la fata locului. La volan s-ar fi aflat o femeie insarcinata in patru luni, care…

- Masina care a cazut, duminica, in raul Olt, judetul Valcea, a fost identificata de catre echipele de interventie aflate la fata locului, dar nu a fost scoasa. Deocamdata, nu s-a putut stabilit daca adultii dati disparuți sunt sau nu in interiorul ei. Cei doi au fost indentificati - un barbat de 53…

- Accident infiorator pe Valea Oltului chiar in Duminica de Florii. Doua persoane sunt de negasit dupa ce un autoturism in care se aflau un barbat. o femei și fiica lor de 13 ani a ieșit de pe șosea și a plonjat in raul Olt.

- O masina in care se aflau doi adulti si o fetita de 13 ani a cazut, duminica dimineata, in raul Olt, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului pe DN 7, in apropierea localitatii Brezoi. Fata a fost salvata si se asteapta elicopterul SMURD pentru preluarea ei, insa parintii ei nu au reusit sa iasa…

- O fetita in varsta de 10 ani a fost lovita de un autobuz TCE, pe strada Rudului din Ploiesti. Din primele informatii, se pare ca fata a traversat strada prin loc nepermis in momentul in care a fost acrosata de autobuzul 7. Victima a ramas prinsa sub axul masinii, fiind nevoie de interventia…

- Accident pe DJ 711 intre Dobra și Bilciurești. O conducatoare auto, in varsta de 27 ani a pierdut controlul asupra direcției Post-ul Accident pe DJ 711. O mașina s-a rasturnat pe camp apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- “Este vorba despre un accident feroviar, un singur autovehicul și o garnitura de tren au fost implicate în acest accident. O persoana este ranita, o femeie, este conștienta și primește asistența medicala în acest moment de la ambulanța de terapie intensiva și va fi transportata…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu in sensul giratoriu de la intersectia cu strada Nicolae Iorga. Din primele informatii in accident au fost implicate doua masini, una ce apartine unei firme de paza din Constanta si una ce apartine…

- Barbatul era singur in masina si, cel mai probabil, conducea cu viteza foarte mare. Intr-o curba a pierdut controlul autoturismului si s-a izbit frontal de balustrada unui pod, conform tribuna.ro. In urma impactului, masina a fost rupta in doua, iar barbatul a fost proiectat la 70 de metri de autoturism.…

- Soferii pot primi un autoturism de inlocuire cat timp au masina in service – este un drept mai putin cunoscut pe care il au toti posesorii de masini. Toate costurile de inchiriere sunt suportate de polita RCA a celui care a provocat dauna. Modificarile aduse politei RCA in 2017 includ beneficii pe care…

- Accident in Chisinau. O masina a Politiei a fost lovita, din spate, de un alt automobil. Impactul a avut loc in jurul orei 13:00 la intersectia strazilor Calea Iesilor cu Ceucari. Soferul masinii are insa o alta versiune.

- In urma cu putin timp, in municipiul Arad a avut loc un accident rutier. O fetita a fost lovita de un autoturism pe Calea Victoriei din municipiul Arad. Vom reveni cu amanunte. The post Accident pe Calea Victoriei: o fetita a fost lovita de o masina appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate…

- Nicolae Bivolaru, un tânar fotbalist, de doar 19 ani, a murit intr-un cumplit accident petrecut în weekend, în Gorj. Era fundas central la AS Stiinta Godinesti, din Liga a V-a, din Gorj.

- Un eveniment rutier soldat cu pagube materiale s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 1B, in dreptul benzinariei MCM Dealul Viei. Un autoturism Dacia Logan s-a rasturnat dupa ce nu ar fi acordat prioritate unei mașini de poliție. Traficul in zona se desfasoara cu dificultate. Se circula alternativ pe…

- Una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara a fost implicata intr-un accident de circulatie. Silvana Riciu se indrepta catre sediul unui post TV, unde trebuia sa cante in direct, cand, taxiul in care se afla a fost tamponat de un alt autovehicul.

- O mașina in care se afla o familie formata din patru persoane, doi adulți și doi copii, inclusiv un bebeluș de numai trei luni, a fost implicata, sambata dupa-amiaza, intr-un accident petrecut in Prahova, pe DJ 155, a anunțat Poliția Prahova.

- Un accident rutier a avut loc marți dimineața de strada Liviu Rebreanu din Gherla. Potrivit primelor informații, șoferul unui autoturism care circula pe direcția de mers Fizeșu Gherlii spre Gherla, pe strada Liviu Rebreanu din cauza carosabilului necurațat, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare,…

- O mașina a poliției a intrat ieri seara, în jurul orei 23:00, într-un gard al unui bloc de locuit de pe strada Alba Iulia 75/22, din sectorul Buiucani al Capitalei. Imaginile cu mașina avariata au fost plasate pe o rețea de socializare. Deocamdata nu se cunoaște cum…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in comuna Rafov, sat Moara Domneasca. Potrivit IJP Prahova, o minora a fost lovita de masina in timp ce se afla in traversarea strazii. Din primele informatii se pare ca victima nu se afla pe trecerea pentru pietoni. Copila,…

- Un echipaj de ambulanța și poliția au intervenit marți la amiaza la un accident rutier produs pe strada Mintiului din Gherla. Din primele informații, in jurul orei 11,50, un șofer de 35 de ani din Mintiu Gherlii, care circula cu o autoutilitara dinspre Gherla spre Mintiu, la intersecția cu strada Ciocarliei…

- O mamica din Sibiu a trait o experiența inedita, sambata seara! Și asta pentru ca bebelușul pe care-l purta in pantece s-a grabit sa vina pe lume, nemaiavand rabdare sa fie... vreun medic prin preajma. Așa ca... fetița a venit pe lume in mașina personala a familiei, in drum catre Maternitate. Din fericire,…

- O fetita de sase ani si-a pierdut viata intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme, vineri seara, la iesirea din Buzias spre Lugoj. In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei adulti au ramas incarcerati iar un copil de sase ani a fost preluat de o ambulanta SAJ, fiind…

- Un tanar de 27 de ani din Campulung de Tisa, judetul Maramures, a murit, joi, la Spitalul din Sighetu Marmatiei, dupa ce s-a rasturnat cu un tractor si a fost ranit, iar in timp ce era transportat la spital masina in care se afla a fost implicata in carambol, transmite corespondentul Mediafax.

- Richard Plum a intrat cu limuzina de 160.000 de lire in plin, cu 85 mile pe ora (137 km/h), in masina unui pensionar, Tim Edwards, 74 de ani, care era la volanul unui Ford Kuga 4x4. In zona respectiva, viteza trebui sa fie de maxim 20 mile/h. "Soferul din Bentley a iesit pe geam, a chemat un prieten…

- La data de 13 februarie 2018, in jurul orei 18.04, politistii Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Alba l-au depistat pe B.M. de 35 de ani, din Medgidia, județul Constanța, care, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1 la km 391+300 metri, in afara localitatii Oiejdea, județul Alba, nu a pastrat o…

- ACCIDENT GRAV la Tautii-Magheraus in urma cu cateva minute. O MASINA facuta PRAF! Politistii au fost sesizati ca in Tautii-Magheraus pe strada nr.16 a avut loc un accident de circulatie , in urma cu cateva minute. In evenimentul rutier un autoturism a intrat intr-o teava de gaz. La fata locului s-au…

- Un polițist pe motocicleta, care facea parte din coloana oficiala a premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost implicat vineri seara intr-un accident rutier, au spus autoritațile. Motocicleta pe care se afla polițistul s-a izbit de o mașina in care se afla o șoferița, vina fiind a acesteia.…

- O mama a decis sa faca publice fotografiile masinii sale dupa un accident extrem de grav, sperând ca astfel sa îi convinga si pe alti parinti de importanta utilizarii unui scaunel de masina pentru copii.

- Un sofer din Craiova care, in urma cu trei saptamani, a lovit pe trecerea de pietoni o fetita si pe tatal ei, apoi a fugit de la locul faptei, a fost retinut, marti seara, in urma a 11 perchezitii domiciliare in judetul Dolj. Au fost retinuti si trei prieteni ai barbatului.

- Trei autoturisme s-au ciocnit, luni dimineața, in zona termocentralei de la Rovinari, una dintre mașini ajungand in șanț. In coliziune a fost implicat și un autoturism al IPJ Gorj. Din primele informații, nu au existat victime, in schimb, pagubele materiale sunt destul de insemnate. Articolul FOTO.…

- Un tânar a decedat sâmbata noaptea, în urma unui accident de circulatie în Tihau, dupa ce soferul masinii în care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, în timp ce era urmarit

- Un tanar a decedat sambata noaptea, in urma unui accident de circulatie in Tihau, dupa ce soferul masinii in care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, in timp ce era urmarit de politisti. Barbatul de 33 de ani, aflat la volanul autoturismului, a refuzat sa opreasca…

- Accident spectaculos pe autostrada București – Pitești la kilometrul 50. Un șofer a pierdut controlul volanului intr-o curba strana, la Post-ul Accident pe Autostrada! A zburat cu mașina de pe podul de la Corbii Mari apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 18, pe strada Gheorghe Doja din Ploiesti, zona Caraiman. Potrivit IJP Prahova, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, rasturnadu-se cu masina pe partea carosabila. Din fericire, nicio persoana nu a…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale.

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Un tanar de 20 de ani a murit, iar altul in varsta de 24 de ani a fost ranit grav, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman.

- La data de 18 ianuarie a.c., in jurul orei 22.40, politistii din Ocna Mures au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Raului, din Ocna Mures. Un barbat de 42 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut…

- Ambulanta era din judetul Neamt si transporta un pacient in stare grava catre Bucuresti. Masina a intrat in coliziune cu un autoturism. "In prima instanta s-a luat masura trasportarii pacientului de un echipaj SMURD Adjud la Spitalul Municipal Adjud", a declarat purtatorul de cuvant al ISU…

- O fetita de 8 ani a fost ranita marti dimineata intr-un accident rutier petrecut la Gorban. Fetita circula pe jos prin localitate si a fost acrosata de o masina. Un echipaj de la Ambulanta (SAJ) a preluat-o pe micuta si a transportat-o de urgenta la Spitalul de Copii din Iasi.

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in localitatea Cioranii de Jos. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a derapat si a iesit in afara partii carosabile, lovind doi pietoni, mama si copil. La aceasta ora, medicii efectueaza manevre de resuscitare femeii lovite.…

- FLAVIA, asistenta de la Neata cu Razvan si Dani, IMPLICATA intr-un ACCIDENT de masina. Din fericire, vedeta nu a pațit nimic grav, scrie b1.ro. Citeste si Flavia de la Neata si Codin Maticiuc nu-si mai ascund relatia. PRIMA POZA cu ei impreuna "Eram intr- o intersectie in Bucuresti,…

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- Accident grav in municipiul Chișinau. Un barbat a decedat dupa ce mașina pe care o conducea ar fi derapat de pe traseu și s-ar fi rasturnat pe carosabil. Tragedia a avut loc aseara in jurul orei 21:20 la ieșire din Vatra.

- Un accident rutier a avut loc astazi, in zona Pacurari, din municipiul Iasi. In accident au fost implicate trei masini. Un autoturism marca AUDI, unul marca Fiat si un autoturism echipaj al SMURD. Accidentul s-a soldat cu o victima, un pasager din masina SMURD.

- O fetița de 11 ani din Buzau a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Șoferul nu avea permis de conducere și era baut. Purtatorul de cuvânt al Poliției Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat ca accidentul rutier s-a…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 10, in localitatea Satuc din judetul Buzau.0 fetita in varsta de aproximativ 11 ani a murit pe loc dupa ce masina in care se afla a lovit un panou, a ricosat intr o teava de gaze de pe marginea soselei si apoi s a rasturnat.Potrivit opiniabuzau.ro,…

- Un grav accident rutier s-a produs azi-noapte pe drumul național 10, chiar in fața fabricii de caramida din localitatea Satuc. Un șofer a pierdut controlul mașinii, a intrat intr-o țeava de gaze, dupa care s-a rasturnat. Conducatorul auto a fugit iar langa mașina a fost gasit cadavrul unei fetițe. Autoturismul…