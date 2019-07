Balenele mame le "şoptesc" puilor pentru a evita să fie descoperiţi de prădători Balenele mame si puii lor se feresc de pradatori ascunzandu-se in zonele cu ape tulburi. Insa, pierderea contactului vizual forteaza aceste vietuitoare sa se "strige" prin diverse sunete, pentru a se gasi. Insa, astfel creste riscul de a atrage atentia nedorita a pradatorilor.



Potrivit unui studiu recent, balenele mame prefera sa isi creasca puii in zone zgomotoase, cu valuri, nu se indeparteaza de ei si comunica prin "soapte" pentru a evita riscul de a fi descoperiti de pradatori.



Chiar si puii de 5 - 8 metri lungime sunt vulnerabili la atacurile orcilor, numite si balene… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

