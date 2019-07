Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Zinedine Zidane a revenit, luni, asupra transferului asteptat al lui Gareth Bale, respingand acuzatiile de "lipsa de respect" aduse de agentul atacantului galez, precizand ca acesta din urma nu a dorit sa joace pentru Real Madrid in meciul amical cu Bayern Munchen de sambata, informeaza…

- Atacantul galez Gareth Bale trebuie sa paraseasca cat mai rapid Real Madrid, a declarat antrenorul francez Zinedine Zidane dupa primul meci amical cu Bayern Munchen (1-3), disputat la Houston in International Champions Cup.

- Antrenorul lui Bayern Munchen, Niko Kovac, a dezmintit categoric un transfer al atacantului galez Gareth Bale (Real Madrid), inaintea confruntarii dintre cele doua cluburi de la Houston (SUA), in cadrul International Champions Cup, relateaza DPA. ''Nu'', a fost raspunsul…

- Gareth Bale (29 de ani, atacant) a anunțat conducerea clubului Real Madrid ca nu este determinat sa plece din capitala Spaniei. Conducerea lui Real Madrid a fost surprinsa de decizia lui Bale, șefii așteptandu-se la o desparțire de fotbalistul pe care-l platesc cu 17 milioane de euro pe an. Deși Zinedine…

- "Noi, jucatorii, suntem niște roboți". Aceasta este afirmația oferita de Gareth Bale într-un interviu oferit celor de la BT Sports Films, citat de as.com.Jucatorul lui Real Madrid, în vârsta de 29 de ani, a explicat câte sacrificii fac fotbaliștii și cum își…

- ​Real Madrid va face "curatenie" în lot, în aceasta vara, printre jucatorii care se vor desparti de campioana Europei înca numarându-se germanul Toni Kroos, spaniolul Isco si galezul Gareth Bale, transmite News.ro.Potrivit Le Parisien, PSG este pregatita sa ofere…

