Bâlci la Ciolpani – actualitate și tradiție seculară. Contemporani cu datinile vetrei satului Vatra satului. Chemarea și misiunea ei e sa mențina flacara vie a tradițiilor sa le transmita timpului istoric, peste generații. Iar actualitatea contemporana, oricat ar fi ea de acaparata de modernitate, va avea seva din care sa iși extraga vitalitatea. E ceea ce demonstreaza, an de an, balciul sau iarmarocul din Ciolpani, pornit și acum de Sfanta Marie Mare (Adormirea Maicii Domnului). Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 464, ediția print Comunitațile rurale au alaturat dintotdeauna reperele sacre ale credinței noastre traiului de zi cu zi. Dupa slujbele de inchinare au urmat neobosita… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

