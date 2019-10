Balcani: Mike Pompeo avertizează împotriva 'mitei chineze' şi a 'trollilor ruşi' Occidentul a acuzat in mod repetat Rusia ca ar fi in spatele ultimelor campanii de dezinformare pe retelele de socializare in Macedonia, mai ales in 2018, in momentul bataliei politice pentru schimbarea denumirii tarii, un demers caruia Moscova s-a opus. In privinta Chinei, aceasta a angajat o politica de investitii in Balcani, in special in constructia de infrastructuri care lipsesc in aceasta regiune saraca, la portile Uniunii Europene. Macedonia de Nord trebuie 'sa reziste ferm si sa se apere de influentele nefaste', a declarat secretarul de stat american intr-o conferinta de presa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompeo devine prima oficialitate importanta din SUA care viziteaza Muntenegrul dupa declararea independentei sale in 2006 si cel mai important demnitar american care se deplaseaza in Macedonia de Nord dupa anul 2000. In cursul serii, secretarul de stat al SUA va ajunge la Atena. Potrivit unor responsabili…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…

- Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, a cerut marti liderilor europeni sa stabileasca o data pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana a Macedoniei de Nord, informeaza EFE, potrivit Agerpres.''Acum este randul vostru sa faceti ce trebuie facut,…

- ''Acum este randul vostru sa faceti ce trebuie facut, pentru ca Macedonia de Nord a facut deja ceea ce trebuia sa faca'', a declarat Tusk la Skopje, intr-o conferinta de presa comuna cu premierul nord-macedonean Zoran Zaev. Oficialul european a dat asigurari ca Macedonia de Nord ''a facut tot ceea…

- "Ajutam Polonia sa-și reduca dependența de gazul rusesc", a declarat secretarul american pentru energie, Rick Perry, la o conferința de presa la Varșovia, dupa intalnirea cu oficiali din Polonia și Ucraina. Oficialul guvernului polonez responsabil pentru infrastructura energetica, Piotr Naimski,…

- "Creed ca UE trebuie sa fie interesata de aceasta regiune", a declarat seful diplomatiei germane, Heiko Maas, la Helsinki, cu ocazia unor discutii cu omologii sai din UE si din Balcanii de Vest. El a adaugat ca Uniunea Europeana trebuie sa actioneze pentru a impiedica extinderea influentei altor…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pledat luni, in cursul intrevederii cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pentru apropierea Uniunii Europene de Rusia, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro."In pofida neintelegerilor din ultimele decenii, a dezbaterilor privind relatiile cu Occidentul,…

- Ambasadorul american in Rusia, Jon Huntsman, si-a prezentat demisia presedintelui Donald Trump, prin intermediul unei scrisori, si intentioneaza sa revina in statul sau de origine, Utah, potrivit unei persoane apropiate acestuia, a consemnat CNN. Demisia lui Huntsman va intra in vigoare pe 3 octombrie…