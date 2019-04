Producatorul de jucarii Fisher-Price a rechemat de pe piata aproape cinci milioane de leagane pentru bebelusi Rock ‘n Play. Academia Pediatrica Americana a descris produsul respectiv ca fiind „mortal“ dupa ce a anuntat pe site-ul propriu ca cel putin 30 de copii au murit in aceste leagane, de la lansarea produsului pe piata, in 2009. […] Balansoare ucigase, retrase de pe piata is a post from: Ziarul National