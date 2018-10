Intr-o atmosfera apasata de memoria regretatului Ilie Balaci, CSU Craiova a invins cu 2-1 (0-1) pe FCSB, eveniment ce nu s-a mai intamplat in Banie de 16 ani. Pe ecranele din stadionul "Ion Oblemenco" s-au prezentat in ora dinainte de startul jocului imagini cu Ilie Balaci. in sectorul oficial al arenei, a fost lasat un scaun liber, pe care a fost pus un tricou cu numarul 8, si au fost aprinse lumanari. Inainte (...)