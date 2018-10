Baimarenii pregatesc mormintele pentru Luminatie. Vezi aici, care sunt preturile la flori si lumanari

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de marți spre miercuri (23/24 octombrie), in Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania vantul va avea intensificari cu viteze de 55-60 km/h, iar pentru intervale scurte de timp vor fi rafale de peste 65-70 km/h. In aceste regiuni, va ploua pe arii relativ extinse, iar cantitațile de apa vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare cod galben de vant si ninsoare pentru zonele montane ale tarii. Miercuri, va fi cod portocaliu de vant in judete din sud. Potrivit ANM, codul galben va intra in vigoare marti seara, la ora 22, fiind valabil pana miercuri, la…

- Salajul se afla sub cod galben de vant de marti, 23 octombrie, ora 22, pana joi, 22 octombrie, ora 22, potrivit unei avertizari a Administratiei Nationale de Meteorologie. Astfel, in nopate de marti spre miercuri, in Banat, Crisana, Maramures si Transilvania, vantul va avea intensificari cu viteze de…

- VREMEA, AVERTISMENT! Un FENOMEN METEO RAR lovește Romania Vremea se anunța extrem de frumoasa in toata Romania. In Capitala, temperaturile sunt in creștere, dar scad brusc la munte. Conform vremea.ro , Joi, vremea se va raci in toata țara. Precipitațiile se vor semnala mai ales an zona montana, sub…

- Temperaturi mai ridicate decat normalul limitelor acestei primei luni de toamna și fenomene meteorologice extreme, la fel de surprinzatoare. Acestea vor fi caracteristicile acestui sfarșit de saptamana considerat atipic de catre meteorologi. Vineri, sambata și duminica ploile vor fi mai accentuate in…

- Urmatoarele zile vom avea nevoie de umbrele si putem incepe sa ne scoatem hainele de toamna. Pana joi noaptea este in vigoare si o informare meteo de vreme rea valabila pentru toata tara. Joi aversele vor continua in toata tara. Se anunta 28 de grade in Maramures, Transilvania, Moldova, Crisana, 27…

- Weekendul se anunta unul perfect pentru calatorii. Atat la munte, cat si pe litoral vremea va fi buna, doar prin Crisana, Banat si alocuri prin Maramures anuntandu-se ploi. Vineri se anunta 33 de grade in Moldova si Dobrogea 31 in Maramures si Banat, 32 in Crisana si Transilvania si 34 in Oltenia si…

- Meteorologii au emis o noua alerta cod galben de ploi torențiale, furtuni și grindina, valabila în 25 de județe de duminica de la ora 14.00 pâna luni la ora 23.00. Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania…