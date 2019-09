Baimarenii intarziati la plata impozitelor vor fi scutiti de penalitati si majorari

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 29 august 2019, forul deliberativ turdean va dezbate și un PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea realizarii in municipiul

- Sindicatul Bugetarilor SED LEX ii cere demisia senatorului PNL Florin Citu: „Sunteți platit din taxele și impozitele romanilor. Dați-va demisia din funcția pe care o dețineți!” Biroul Executiv al Alianței Naționale a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX este obligat sa completeze solicitarile de reorganizare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca "amnistia fiscala" adoptata de Guvern este neconstitutionala si a anuntat ca liberalii vor sesiza in acest caz Avocatul Poporului. "Din punctul nostru de vedere, actul normativ care a fost adoptat de Guvern este profund neconstitutional, care instituie…

- In timp ce guvernarea din Moldova a anuntat majorarea unor impozite, Croatia a initiat o noua runda de reduceri de taxe.Astfel, de pe umerii contribuabililor croati va fi luata o povoara in valoare de 1,3 miliarde de euro.

- Proiectul de hotarare supus dezbaterii consilierilor locali la reuniunea ordinara de vineri este initiat de primarul municipiului. In cele 96 de pagini se mentioneaza ca obiectivul principal este asigurarea unei pepiniere de jucatori care sa furnizeze anual 4-5 jucatori echipei de seniori, dar lipseste…

- Printre Proiectele de Hotarare dezbatute si aprobate joi, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local s-a numarat si cel privind infiintarea unui club sportiv al municipalitatii – Sport Club Municipal Zalau. Sediul clubului va fi in cladirea Primariei si va cuprinde sapte ramuri sportive: fotbal,…

- Incasarile din taxe si impozite locale in comuna Bistra de la inceputul acestui an si pana in 31 mai 2019 s-au ridicat la suma de 316.846 lei. Suma incasata de la persoanele fizice care si-au achitat pana acum aceste datorii la bugetul local re ridica la 236. 895 lei. De la persoanele juridice au intrat…

- Astazi a avut loc sedința ordinara a CL Carei. Consilierii au primit inainte de ședința inca 4 proiecte de hotarare. Nici la aceasta ședința nu a fost nimeni de la Direcția Economica. Pentru anul fiscal 2020, impozitele și taxele locale se vor mari cu 4,6%, invocandu-se rata inflației. A avut intervenții…