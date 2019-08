Baimarean gasit spanzurat pe balconul locuintei sale Un baimarean, in varsta de 68 de ani, a fost gasit aseara mort in locuinta sa. Acesta atarna intr-un streang care a fost prins de pragul usii de la balconul locuintei sale situate la etajul patru al unui bloc de pe Bulevardul Traian. Omul a vorbit ultima data la telefon cu fiul sau ieri, 13 august, in jurul orei 13.30, cand a cerut sa-si vada nepotii. Acest lucru nu a fost posibil deoarece familia sa nu se afla in oras. Peste zi, barbatul a fost sunat de mai multe ori insa nu a raspuns la telefon. Seara, in jurul orei 20.00, un membru al familiei s-a deplasat la locuinta acestuia unde a gasit… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

