O unitate militara care aparține de Serviciul Roman de Informații (SRI) a cumparat plicuri poștale de la firma GPV ROMANIA PRODCOM SERV SRL in valoare de peste 200.000 lei. SRI nu este la primul contract cu aceasta societate. Firma clujeana aparține concernului german MAYER-KUVERT-NETWORK care a fost amendat de Comisia Europeana, alaturi de alte societați de profil din Suedia, Franța și Spania pentru practici neconcurențiale. Firma respectiva are legaturi cu oameni de afaceri din domeniul energiei, iar o parte dintre cunoscuții acestui personaj fac afaceri cu SRI-ul in domeniul supravegherilor…