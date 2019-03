Baietii de la 7 Klase au lansat de 1 martie “Fata care nu ma lasa” Baietii de la 7 Klase sunt gata sa-si ia in spate acordeonul, contrabasul si tobele si sa ajunga la “fata care nu-i lasa sa intre in casa”. Noua lor piesa, „Fata care nu ma lasa”, este ca o declaratie de dragoste insistenta pe care cei 5 baieti o fac chiar de 1 martie. “Piesa ramane o provocare pentru noi. Nu am avut astfel de experiente sau aventuri, sa fim refuzati sa intram in casa. De obicei, fetele ne invita, dar aici a trebuit sa cantam si sa traim inversul!”, povesteste Catalin, solistul trupei. Compusa de Iurie Badicu, piesa nu este o creatie intamplatoare, ci are la baza o poveste din… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baieții de la 7 Klase sunt gata sa-și ia in spate acordeonul, contrabasul și tobele și sa ajunga la „fata care nu-i lasa in casa”. Melodia „Fata care nu ma lasa” are oficial un videoclip care a fost lansat chiar de 1 martie.

- Baieții de la 7 Klase sunt gata sa-și ia in spate acordeonul, contrabasul și tobele și sa ajunga la „fata care nu-i lasa sa intre in casa”. Noua lor piesa, „Fata care nu ma lasa”, este ca o declarație de dragoste insistenta pe care cei 5 baieți o fac chiar de 1 martie.„Piesa ramane o […] The post Baieții…

- Piata telefoanelor inteligente a devenit extrem de competitiva dupa ce miercuri seara gigantul Samsung a lansat cinci noi telefoane. Compania a prezentat noile sale produse la San Francisco. Piesa de rezistența este primul telefon pliabil din lume, cu tehnologie 5G și sase camere foto.

- Ruby toarna miere și venin in cel mai nou clip! Compusa de Shift, Liviu Teodorescu, Enri Demi & Iraida in studiourile Midiots și lansata alaturi de Cat Music, #Toarna este o piesa cu beat-uri tribale, elemente orientale și versuri incitante. Decoruri special construite pentru acest concept, peste 24…

- Ester Peony a caștigat Eurovision Romania 2019, cu piesa "On a Sunday", ea fiind aleasa in urma Selectiei Nationale, ce a avut loc duminica, la Sala Polivalenta. Ester Peony cu piesa „On a Sunday” (6...

- Smiley și Sore au lansat o noua piesa intitulata „Jumatate”, o piesa despre placeri și despre pacate. Iar videoclipul este plin de surprize. „Am simțit mereu nevoia de acest du-te vino in relație. Cred ca asta e cheia in orice relație de iubire, din cand in cand sa te mai joci, sa te tachinezi ca sa…

- Velisar a lansat o noua piesa cu videoclip: „Liniste”. Piesa este compusa de catre artist si produsa de catre acesta impreuna cu Sergiu Ene si Alexandra Dinu, iar videoclipul este regizat de Alexandru Dobre. „Povestea este inspirata din viata mea. Fiind tipul de om introvertit, nu reuseam sa gasesc…

- Cleopatra Stratan arata din ce in ce mai bine. Dupa piesa „Te las cu inima” , fiica lui Pavel Stratan vine cu o noua piesa de iarna, in colaborare cu Edward Sanda. Este vorba despre melodia „Cozonac'.„Am plecat de o la o idee funny despre Craciun și așa am ajuns sa colaboram.