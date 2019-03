Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doi ani a cazut intr-o fantana cu o adancime de aproximativ opt metri, in localitatea Livezile din judetul Alba. Pana la ajungerea echipajelor de pompieri, un localnic a intrat in fantana pentru a recupera micutul.

- Andrei Ștefanescu și-a aniversat baiețelul. Fiul artistului a implinit doi ani. Cantarețul Andrei Ștefanescu a avut parte de una dintre cele mai fericite zile din viața sa. Artistul și-a sarbatorit fiul, Ayan. Micuțul a implinit doi ani, ocazie cu care tatal sau a transmis un mesaj mai mult decat emoționant.…

- Elena Basescu l-a aniverat pe fiul ei, Traian junior. Micuțuul a implinit 4 ani. A fost petrecere in familia Elenei Basescu, mezina fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu. Baiețelul Elenei Basescu a implinit 4 ani. Micuțul a fost sarbatorit in data de 30 ianuarie. Elena Basescu a dat publicitații…

- O pereche de parinți ruși au fost arestați pentru expunerea copilului lor la piruete periculoase. Dupa difuzarea videoclipului pe Facebook, poliția ii investigheaza pentru abuzuri asupra copiilor.

- Doi fosti concurenti de la "Mireasa pentru fiul meu" s-au fotografiat impreuna, departe de tara, iar fanii i-au luat imediat la intrebari. Ba chiar unii i-au felicitat, crezand ca sunt impreuna.

- Teodor de la "Mireasa pentru fiul meu" a implinit 29 de ani si a fost sarbatorit cu mare fast de catre familia sa. Fostul concurent de la MPFM a petrecut asa cum obisnuieste alaturi de cele mai importante persoane din viata sa.

- Irina Pavlenco, blonda din trupa "Sweet Kiss", a fost ceruta in casatorie la miezul noptii, de Revelion. De atunci, artista se gandeste la cum o sa arate nunta si se pare ca au inceput deja pregatirile.

- Un barbat a intrat joi cu mașina intr-un grup de oameni in Luxemburg, intre care mame cu copii. Fiul sau in varsta de doi ani, care se afla in mulțime, a murit. Alte patru persoane, inclusiv un al doilea copil mic, au fost ranite in incidentul care a avut loc miercuri in orasul Wiltz, conform procuraturii…