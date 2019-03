Stiri pe aceeasi tema

- Un incident deosebit de grav a avut loc azi dupa amiaza intr-o gospodarie din Cisnadioara, in județul Sibiu. O remorca lasata nesupravegheata a cazut peste un copil de doar patru ani, care se zbate acum intre viața și moarte. Totul s-a petrecut pe starda Bisericii din Cisnadioara, a anunțat oradesibiu.ro.…

- Betty Stoian si Catalin Visanescu au dat o petrecere pe cinste dupa ce fiul lor, Matthias Stefan, a fost crestinat. www.spynews.ro va arata imagini exclusive cu cei doi, dar si cu Florin Salam si Roxana Dobre, care au incins ringul de dans.

- Emoții mari pentru Betty Stoian și Catalin Vișanescu. Cei doi iși vor boteza astazi baiețelul, pe Matthias. Ginerele lui Florin Salam a facut primele declarații inainte ca micuțul sa fie creștinat. „Emoții mari, e prima data dar suntem organizați, suntem in timp, o sa fie bine. Noi ne-am ocupat de restaurant.…

- Betty Stoian și Catalin Vișanescu se pregatesc de botezul micuțului Matthias, ce va avea loc pe 9 martie. Imediat dupa ce a nascut, artista a declarat ca este hotarata sa arate perfect in ziua cea mare și ca va face tot ce poate sa scape de kilogramele acumulate pe perioada sarcinii. Și a reușit, iar…

- Un copil in varsta de sapte ani si bunica lui au fost atacati si muscati, sambata, de cainele unei rude in timp ce se aflau in vizita la aceasta. Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari pentru a stabili cum s-a petrecut incidentul.

- Betty Stoian și Catalin Vișanescu au cu ce sa se mandreasca! Au un baiețel care deja a devenit vedeta pe internet, iar oamenii ii apreciaza extrem de mult pentru faptul ca sunt parinți tineri și extrem de asumați.

- NEATENTIE… Un copil in varsta de 12 ani a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce duminica seara s-a accidentat pe partia de sanius de la Gura Bustei. Baietelul se dadea pe derdelus in momentul in care a fost lovit in fata de sania unui alt copil. Acesta a primit primele ingrijiri langa…

- Un copil de 11 ani din New Jersey, SUA, a murit dupa ce a suferit o posibila reacție alergica la mirosul de pește prajit. Baiatului i s-a facut rau in timp ce bunica sa gatea pește și a leșinat, scrie New York Post.