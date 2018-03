Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani din Mangalia a fost atacat de o haita de caini comunitari, la iesire dintr un parc din oras. Baietelul a reusit sa scape nevatamat, dupa ce un barbat i a sarit in ajutor, informeaza B1 TV.Parintii copilului au depus o plangere la politie, si au cerut ca animalele comunitare sa fie…

- "Sunt in spital. Nu sunt foarte optimisti medicii in privinta mea. A recidivat cancerul. Eu sunt impacat. Se intampla si la case mai mari. Nevasta-mea a gasit pe cineva care va prelua toata agoniseala mea si se va ocupa de ce avem. A fost si un preot. Nevasta-mea a ramas aici intr-o rezerva, in caz…

- Trei dintre cei cinci romani care și-au pierdut viața, luni, in urma unui accident terifiant, pe o șosea din Olanda, sunt din Caracal. Adina plecase la munca impreuna cu soțul și fratele ei. Tinerii casatoriți doreau sa iși poata cumpara, astfel, o locuința, in timp ce fratele Adinei, Cosmin, urma sa…

- Un baiat de noua ani și-ar fi mpușcat și ucis sora mai mare in timpul unui certe pe tema joystick-ului de la un joc video din casa familiei. Fata de 13 ani, numita de poliție ca Dijonae White, a fost impușcata in spatele capului cand a refuzat sa renunțe la comenzile jocului, scrie presa britanica.…

- Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, susține ca demisia ministrului Justiției nu e suficienta, ci trebuie pornita o ancheta in acest caz. Intr-o postare pe Facebook, președintele PPDA și-a expus parerea referitor la demisia de astazi a lui Alexandru Tanase.

- Fetița Dianei Bișinicu a implinit 5 ani, așa ca parinții ei au sarbatorit-o cum se cuvine. Artista și Catalin Andrieș au avut grija ca totul sa iasa perfect, iar Rania sa aiba o zi mmorabila. „Nu am certat-o niciodata, nu am ridicat tonul la ea, nu mai vorbesc de o palma. Este un copil extrem de bun,…

- Minodora a implinit 40 de ani a pregatit o petrecere pe cinste, alaturi de familie și cei mai buni prieteni. Artista a primit de la soțul ei, cadoul mult dorit. Minodora le-a aratat oamenilor, in cadrul emisiunii de la Antena Stars, cati invitati are si ce cadou a primit de la soțul ei. „Doar ce ne-am…

- Liderul Partidului „Platforma DA", Andrei Nastase, a declarat in cadrul emisiunii „Important", ca scorul obținut de Maia Sandu la alegerile prezidențiale, reprezinta defapt adevaratul sondaj care arata scorul electoral al Platformei DA.

- Ce a ales baiețelul lui Andrei Ștefanescu de pe tava, atunci cand a implinit un an. Artistul este un tata mandru. Are o familie frumoasa și traiește din plin timpul impreuna cu aceștia. Andrei Ștefanescu va prezenta matinalul de weekend la Antena Stars, alaturi de Nasrin Ameri și de asistenta Roxana…

- Baiețelul lui Andrei Ștefanescu a implinit 1 an, iar artistul a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant. Ayan a primit zeci de urari din partea prietenilor virtuali ai tatalui sau. „Astazi este ziua lui Ayan, ființa care ne-a schimbat viața, baiețelul meu iubit și cea mai mare bucurie pe…

- Fetița Oanei Roman a implinit 4 ani, pe 21 februarie, iar parinții ei i-au organizat cea mai tare petrecere in acest weekend. Evenimentul a avut loc sambata, 24 februarie, intr-un local din Capitala, iar Isabela s-a distrat pe cinste alaturi de prietenii ei. Oana Roman a devenit mama in urma cu patru…

- Marele rege al Ungariei din Evul Mediu, Matia Corvin s-a nascut in 23 februarie 1443 la Cluj, fiind fiul cel mic al lui lui Ioan de Hunedoara, cel care avea sa urce pe tronul Ungariei. Un manuscris descoperit in urma cu un secol dezvaluia cu precizie data nasterii sale.

- Un copil s-a inecat in cada, la Focșani, dupa ce ar fi fost lasat nesupravegheat de parinți sa se balaceasca. Baiețul de 5 ani a fost transportat in coma profunda la spitalul din Iași, iar medicii spun ca starea lui este critica. Incidentul șocant a avut loc, miercuri seara, in Focșani. Baiețelul de…

- Philipp Plein a avut parte de o mega petrecere de ziua lui pe un yacht luxos in America! Sampanie, artificii, tort, locatie, invitati, totul a fost la superlativ. Si asta nu e tot! Milionarul si-a aniversat ziua de nastere in compania a zeci de prieteni, dar si a iubitei sale.

- Fiul cel mare al lui Adrian Nastase si-a luat sotia si a plecat pe taramuri mai calde, pentru a celebra doua momente importante. Andrei Nastase si Bianca Ciuvat au dat si ei frigul iernii pe caldura plajelor exotice. Si asta pentru dubla aniversare de la inceput de an! Daca pe 28 ianuarie, cei doi tineri…

- Sarbatoarea Sfantului Valentin va fi incarcata de voie buna pentru tinerii din comuna Cumpana. Ziua va fi plina de concursuri interactive cu premii, concursuri de dans, nelipsitele casatorii de 24 de ore, karaoke si multe alte momente. De asemenea, o competitie special organizata pentru cupluri este…

- A mers cu baietelul la stomatolog si l-a luat de acolo fara viața! Povestea lui este infioratoare. Ce i-au facut medicii: Un baietel in varsta de doar 2 ani, a murit subit in urma unei vizite la cabinetul stomatologic. Parintii nu inteleg cum a fost posibil ca cel mic sa moara, mai ales ca il stiau…

- Un caz socant s-a petrecut in urma cu putin timp, dupa ce un baietel de doar doi ani s-a stins din viata, in urma unei vizite la stomatolog. Parintii au ramas socati dupa ce micutul lor a murit, in urma unei vizite la cabinetul unui medic stomatolog. Zion Gastelum era un baietel in varsta de doar 2…

- Zion Gastelum, in varsta de numai doi ani, a murit subit in urma unei vizite la cabinetul stomatologic. Parinții nu ințeleg cum a fost posibil ca cel mic sa moara, mai ales ca il știau perfect sanatos. In luna decembrie, Zion Gastelum a fost dus la stomatolog de catre mama lui pentru…

- Delia a implinit frumoasa varsta de 36 de ani si a petrecut alaturi de cei dragi pana dimineata. Ca locatie, vedeta a ales un pub din Centrul Vechi, pe care il detine sotul ei, Razvan Munteanu, si s-a distrat cu cei mai buni prieteni, dar si colegi de breasla.

- Cristiana și Marian, doi foști concurenți la emisiunea „Mireasa pentru fiul meu”, au postat pe pagina de Facebook o imagine cu fiul lor care a implinit 13 luni. Micuțul este de-o frumusețe rar intalnita. Deși nimeni nu le prea dadea șanse de reușite in relația pe care o au, dat fiind faptul ca Marian…

- Este unul dintre cele mai indragite jocuri pentru copii din lume, la care pana si parintii jinduiesc uneori. Si, pentru ca mai mereu avem nevoie de certificari, studiile au demonstrat ca face minuni pentru dexteritatea, creativitatea, motricitatea celor mici.

- Rezultatul SML Gorj: Moartea copilului de patru ani a survenit din cauza insuficienței cardio-respiratorie acuta, consecința a unei meningo-encefalita acuta. Sreyultatele de aici, se vor trimite la Institutul Cantacuzino din București, pentru a confirma diagnosticul exact Un baiețel de patru ani,…

- Nepotul lui Traian Basescu a implinit 3 ani. Baiețelul Elenei Basescu a fost sarbatorit de intreaga familie. Sora lui, dar și verișorul i-au fost alaturi cand micuțul a suflat in lumanari. Fostul Președinte al Romaniei a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de soția lui…

- Fiul Elenei Basescu. Traian Junior, a facut ieri 3 ani. Cu aceasta ocazie, Traian Basescu a publicat o fotografie de la serbare. Intr-un cadrul familial, Traian Basescu il ține in brațe pe nepotul sau care sufla lumnarile de pe tort.

- Printre sutele de cladiri de patrimoniu inca ramase pana astazi in picioare in judetul Olt, la Grojdibodu rezista un conac ridicat de una dintre personalitatile importante ale Caracalului.

- Descoperirea macabra a fost facuta in localitatea Murighiol de unul dintre copiii celor doi. Baiatul era plecat la o petrecere cu alta ruda. Cand s-a intors si-a gasit ambii parinti fara suflare in casa. "Am fost pana in centru si cand am venit inapoi i-am gasit pe parintii mei. (...) Au facut…

- Mura, cea mai tanara membra a echipei de salvatori a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Gorj, a fost sarbatorita cum se cuvine la implinirea unui an.Profesorul sau i-a organizat o petrecere surpriza, iar la ora de curs i-a a...

- Baietelul lui Adrian Mutu a implinit varsta de 9 luni, iar familia il sarbatoreste cu mare drag. Micutul Tiago s-a facut baiat mare si deja incepe sa semene din ce in ce mai mult cu tatal sau celebru.

- Bailey Cooper este un baiețel care s-a luptat cu o boala necruțatoare și a carui ultima dorința a fost sa mai traiasca pana la nașterea surioarei lui. La cateva ore dupa ce aceasta a venit pe lume, Bailey a murit. Citește și: Mesajul surprinzator pe care il trimite o femeie supraponderala celor care…

- A fost petrecere in cantonamentul FCSB din Antalya. Fundașul Mihai Balasa a implinit 23 de ani și a fost sarbatorit de colegii sai. Ros-albastrii vor disputa primul meci amical joi, in compania ucrainenilor de la Olimpik Donetk. „Suntem jucatori asemanatori. E un jucator foarte bun, mai tanar decat…

- Un baietel din China a suferit atat de mult de frig in drum spre scoala incat parul, genele si sprancenele i s-au transformat in ace de gheata. Wang Fuman are 8 ani, locuieste intr-o zona de munte si merge zilnic, pe jos, mai multi km ca sa ajunga la scoala. Intr-o dimineata geroasa a ajuns in clasa…

- Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Horia Marius Tutuianu si administratorul special al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, Lucian Lungoci au participat zilele acestea la taierea motului baietelului nascut iarna trecuta intr o senilata care o transporta pe mama lui catre…

- Aflata in America, unde a petrecut o vacanța de vis alaturi de fiica sa, Irina, Monica Gabor și-a aniversat implinirea varstei de 30 de ani! Monica Gabor traiește, de ceva ani, visul american la cele mai inalte cote. Vedeta locuiește intr-o vila de lux, in Malibu. Și strabate America la volanul celor…

- Razvan Farcașiu este unul dintre cei cinci tineri din județul Arad care a fost admis, in 2107, la Institutul Național al Magistraturii (INM). La fel ca și Sanda Ileana Pelea – despre care am scris in ediția de vineri, 5 ianuarie -, Razvan a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitații Babeș-Bolyai,…

- Jordan Phipps și partenera sa au decis, in noaptea de Anul Nou, sa le ceara medicilor sa se opreasca din resuscitarea copilului lor de 13 luni, dupa ce acesta suferea de o boala rara și șansele sale e supraviețuire erau oricum minime, scrie The Mirror. Parinții indurerați au povestit momentul devastator…

- "Cu ocazia sarbatorii Sfantului Ioan, le urez tuturor celor care isi aniverseaza ziua onomastica multa sanatate si cat mai multe impliniri. La multi ani!", a scris premierul Mihai Tudose, pe Facebook. Boboteaza sau Botezul Domnului, sarbatoarea crestina din 6 ianuarie cunoscuta si sub denumirile…

- Ce este strabismul?Strabismul este o anomalie oculara care consta in lipsa de paralelism a axelor globilor oculari, iar persoana care sufera de aceasta conditie medicala are privirea crucisa. Trebuie sa stii ca micutul poate privi tot timpul in acest mod sau doar in anumite momente, spre exemplu,…

- Cabana lui Adrian Nastase din Azuga a fost cuprinsa de flacari , duminica la pranz, in ultima zi a anului. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar cei 13 turiști care se aflau in cabana au fost evacuați preventiv de personal. Cabana a fost inaugurata in 2012, la baza partiei Cazacu de la Azuga,…

- Petrecere mare acasa la Jo! Nadir si-a luat fetita si viitoarea sotie si au mers in vizita la colega lui de scena. Artistul a fost tratat regeste de familia lui Jo: mama ei a pregatit mancare traditionala, iar tatal artistei a avut grija sa nu ii lipseasca nimic lui Nadir.

- In seara de revelion, TVR a pregatit programe speciale ce vor fi difuzate pe cele trei posturi nationale, printre acestea numarandu-se finala talent show-ului „Vedeta populara“, „HIT Revelion“ si „Petrecere cu lautari“.