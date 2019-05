Stiri pe aceeasi tema

- Cum canta fiica de 11 ani a lui Jennifer Lopez. Ii calca pe urme mamei sale? Fiica de 11 ani a lui Jennifer Lopez se pregateste intens sa ii calce pe urme celebrei sale mame. Sau chiar sa o intreaca, intrucat micuta Emme Maribel Muniz mosteneste din plin talentul muzical al parintilor al parintilor…

- Baiatul a sarit in apa dupa un prieten care risca sa se inece dupa ce a cazut de pe un podet. N-a ezitat si e convins ca ii este sortit sa fie salvator. Pentru curajul lui, copilul a fost decorat in urma cu doi ani de Ministerul de Interne. Iar astazi ne-a marturisit ca nu se teme nici de apa, nici…

- Magistrații Judecatoriei Timișoara au condamnat-o pe Romina Rotariu la patru ani și patru luni de inchisoare cu executare. Fiica fostului internațional Iosif Rotariu a fost acuzata ca a batut un copil de doi ani pana cand i-a rupt un picior, intr-o creșa din Timișoara. Parinții copilului agresat cerusera…

- Apreciata la nivel internațional pentru muzica ei, soție și mama a doi copii, Pink pastreaza o relație destul de apropiata cu fanii ei pe rețelele de socializare, in special pe Instagram, raspunzandu-le adesea la comentarii sau la intrebari. Zilele trecute insa, artista s-a declarat șocata de niște…

- Betty Stoian si Catalin Visanescu au toate motivele sa fie doi oameni impliniti. Baietelul lor, care a fost botezat in urma cu trei saptamani, a crescut si este de o frumusete incredibila.

- Santana, Robert Plant, The Killers, The Black Keys, Jay-Z si Miley Cyrus se numara printre artistii care vor participa la un eveniment muzical ce va fi organizat in luna august pentru a marca a 50-a aniversare a festivalului Woodstock, considerat unul dintre momentele de referinta din istoria muzicii…

- Starea copilului din Livezile care a cazut intr-o fantana in urma cu doua zile ramane grava. Baiatul in varsta de doi ani a fost dus cu elicopterul la un spital din județul Mureș, imediat dupa accident. ”Baiețelul este internat in Secția ATI copii, iar starea lui este in continuare grava. Astazi a fost…

- Un tanar din Iasi astepta linistit un colet care urma sa-i fie adus din Paris, Orasul Iubirii. Pachetul plin de droguri de mare risc fusese pus intr-un autocar ce a oprit in zona Canta, pe strada Silvestru, vis-a-vis de autogara Real, la benzinaria Rompetrol. Cand a intrat in posesia coletului, tanarul…