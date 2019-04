Stiri pe aceeasi tema

- Situatie halucinanta. O familie si-a chinuit copiii pe care i-a adoptat in cele mai crunte moduri. Apoi, i-au ucis cu sange rece. Fetita lor a petrecut 14 ani intr-o cusca, legata la gura, de maini si de picioare.

- In martie 2018, o eleva de gimnaziu din județul Vaslui a fost la un pas sa-și piarda viața dupa ce a fost taiata cu un cuțit, chiar in școala, de un fost iubit care a vrut sa i-l infiga in inima. Agresorul a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare, insa fata și familia ei sunt tot sub teroare.…

- Ioan Hora, atacantul adus de Gigi Becali s-o faca pe FCSB campioana, este un om simplu, „dupa vorba, dupa port", fara sa fie vocal sau sa epateze. In imaginile postate pe Instagram, oradeanul arata ca-și petrece timpul liber in familie, cu soția și fetița Ii place și la munte, și la mare, oriunde, doar…

- Parintele Octavian Moșin: Educația religioasa a copiilor incepe acasa / Prin educație religioasa trebuie sa realizam de fapt o reala cultivare a spiritului. Ea ne ajuta sa construim un sistem de valori spirituale racordate la personalitatea fiecaruia dintre noi și materializarea în comportamente…

- Un barbat de 45 de ani, din Slovenia, a ajuns marți in stare critica la un spital din Craiova, dupa ce ar fi fost batut de mai mulți tineri, intr-un bar din comuna Draguțești. Acesta venise in Gorj sa cunoasca familia iubitei sale. In total, cinci persoane s-ar fi agresat reciproc și toate au avut ……

- Cristina Spatar este o mamica dedicata. Vedeta acorda tot timpul sau liber celor doi copii pe care ii are. Separata de cel care i-a fost soț, omul de afaceri Alin Ionescu, Cristina Spatar se imparte intre cariera sa și familie, mai exact cei doi copii ai sai, Aida și Albert. Acestora le dedica tot…

- 3 din 10 romani din mediul urban se declara fericiți, iar 2 din 10 se considera nefericiți. Pentru 57% din locuitorii de la oraș, relațiile cu persoane apropiate (familie, copii sau prieteni) reprezinta principalul motiv de fericire, conform rezultatelor unui sondaj al companiei de cercetare de piața…

- Este o zi foarte importanta in familia Anei Pirvulescu si a surorii sale, Elena Gheorghe. Un barbat foarte important din viata lor isi serbeaza ziua de nastere, asa ca au aparut deja urarile pe retelele de socializare.