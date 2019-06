Băiețel de o luna și jumătate, grav rănit într-un accident rutier In timp ce se deplasa pe raza comunei Maracineni, din direcția DN2E85 catre Beceni, un buzoian ar fi vrut sa schimbe direcția de mers catre stanga și ar fi fost acroșat de un autoturism care se angajase in depașirea sa, condus de un barbat de 54 de ani din comuna Beceni. In urma evenimentului un baiețel de o luna și jumatate, aflat in primul autoturism a necesitat ingrijiri medicale. In cauza se intocmește dosar penal, iar polițiștii continua cercetarile. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de o luna si jumatate a avut nevoie de ingrijiri medicale si a fost dus la spital, sambata, dupa un accident produs pe raza localitatii buzoiene Maracineni, potrivit Agerpres. Potrivit agentului de politie Andreea Badea, de la Biroul de presa al IPJ Buzau, in timp ce se deplasa pe…

- Neatenția l-a costat pe un buzoian de 34 de ani. In timp ce se deplasa pe DJ203K, pe raza comunei Maracineni, din direcția DN2E85 catre Beceni, acesta ar fi vrut sa schimbe direcția de mers catre stanga și ar fi fost acroșat de un autoturism care se angajase in depașirea sa, condus de un barbat […]…

- Un barbat din Baia Mare și doi caini Golden Retriever ramași captivi intr-un autoturism au fost salvați duminica de catre pompierii satmareni. Apelul la numarul 112 efectuat de un participant la trafic menționa faptul ca un autoturism a parasit partea carosabila și a ajuns intr-un șanț, la intrarea…

- Un tanar de 25 de ani a fost ranit, vineri dimineata, dupa ce soferul unui autoturism din Iasi nu a acordat prioritate unui autobuz de calatori la intersectia DN 2 cu DJ 23 K, pe raza localitatii buzoiene Maracineni, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul…

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 din directia Ramnicu Sarat catre Buzau, in localitatea Maracineni, la intersectia cu sensului giratoriu cu DJ203K, un sofer din Iasi nu ar fi acordat prioritate unui autobuz…

- Un accident rutier grav s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 5.30, la Podul Vinerii, la ieșire din localitatea Huedin. Un autoturism cu volan pe dreapta, care circula pe sensul de mers Oradea – Huedin, a patruns pe sensul opus unde a lovit frontal o masina care circula regulamentar. In urma…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in apropiere de Navodari. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta trei persoane au fost ranite. Din primele informatii victimele au fost ranite usor. In accident au fost implicate un autotren si un autoturism. Sursa foto: IPJ Constanta…