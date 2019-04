Stiri pe aceeasi tema

- Clipe cumplite pentru o femeie in varsta de 39 de ani, care și-a vazut copilul, in varsa de 11 ani, dandu-și ultima suflare, din cauza unei crize de astm. Ioana C. Și fiul ei, Antonio, impreuna cu o prietena de familie se aflau in mașina, blocați in trafic pe strada Cristoforo Colombo din Roma. Femeia,…

- Lupta contracronometru pentru salvarea a trei vieti! Masina in care se aflau o mama, fiica ei de 19 ani si iubitul acesteia, a fost spulberata de un TIR in Pitesti. Ranita grav, tanara de 19 ani a fost adusa cu un elicoper SMURD in Capitala.

- Un copil de numai 8 ani, internat la Centrul Social din Gaesti, a murit, marti, in urma unui stop cardio-respirator. Copilul era grav bolnav iar medicii de la ambulanta s-au luptat minute in sir ca sa-l salveze. Un elicopter SMURD a aterizat la Gaesti si era pregatit pentru a-l transporta pe micut…

- In aceasta noapte medicii de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina la pentru a salva o tanara de 25 de ani din Valu lui Traian.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al SAJ Constanta, spune ca "a fost o solicitare la o pacienta 25 ani gasita in…

- Un teribil accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, in Bucuresti, pe Soseaua Petricani.Acolo, un autobuz al Regiei de Transport Bucuresti RATB a intrat in coliziune cu un autoturism.In urma coliziunii autoturismul a fost grav avariat, iar soferul si un alt ocupant au murit pe loc.Echipajele de…

- Un barbat a incercat sa ajute o femeie care nu a respectat semnalele de la trecerea de la nivelul caii ferate și a ramas cu mașina blocata intre barierele coborate, insa chiar el era sa moara, dupa ce autoturismul a fost lovit de tren. Totul s-a petrecut in Zurich, Elveția. Barbatul a sarit in ajutorul…

- 35 de minute a stat pe locul tramvaiul de pe linia 9, sambata seara, incepand cu ora 22.27, ne-au spus reprezentanții STPT. Vatmanul nu a putut inainta din cauza unui autoturism parcat. A fost nevoit sa cheme poliția, iar garnitura a putut merge mai departe abia jumatate de ora mai tarziu. S-a…