- Parintii fetei au ajuns la inchisoare acum doi ani, iar rudele au refuzat sa o ia in grija, argumentand ca nu isi pot permite sa o creasca. Ancheta sociala facuta in 2017 a concluzionat ca atat bunicii materni, cat si cei paterni traiesc intr-o saracie cumplita, in locuinte improvizate.

- Agresorul s-a ales cu dosar penal pentru amenintare. El a fost imobilizat de un echipaj de jandarmi, care l-a predat politistilor pentru continuarea cercetarilor. In cauza, cel putin trei persoane au depus marturii in calitate de parti vatamate.

- Mai multi elevi participanti la un concurs national de istorie desfasurat in Turnu Magurele, Teleorman de catre Ministerul Educatiei au avut parte de conditii mizere de cazare, dupa cum se poate vedea din fotografiile care au aparut in social media.

- Un barbat din Galați a ajuns sa recurga la un gest extrem, pentru a continua sa primeasca penia mamei sale. Acesta a ascuns moartea mamei sale timp de aproximativ 4 luni, el locuind cu cadavrul femeii in casa.Incidentul a avut loc in comuna Smardan, iar postasul i-a informat pe politisti ca din luna…

- Un baiețel de doar șase ani a mers la spital dupa ce a prezentat mai multe simptome care erau asemanatoare unei raceli. Medicii de la spital i-au spus mamei ca fiul sau se preface pentru a nu merge la...

- Un copil de numai doi ani a ajuns la spital dupa ce a luat anticoncepționale. Parinții l-au gasit flaconul de pastile desfacut, micuțul recunoscand ca a inghițit cateva in urma cu puțin timp

- O mama batrana a ajuns in grija copiilor ei. A avut parte de un sfarșit tragic, fiind gasita fara suflare, cu trupul plin de mușcaturi. Medicii spun ca biata femeie a fost mancata de vie de șobolani.