Baie de sânge în Londra: Poliţişti înjunghiaţi şi răniţi Politia Metropolitana a confirmat cazul celor doi politisti care erau in timpul serviciului, miercuri dupa-amiaza, la ora locala 16:45 care anchetau un caz de furt. In timp ce politistii se indreptau spre locul infractiunii, un trecator i-a sesizat pe oamenii legii ca un barbateste agitat si se comporta ciudat. Cand politistii l-au abordat pe barbatul agitat, acesta a scos un obiect care semana cu un cutit cu care apoi i-a atacat pe oamenii legii. Unul dintre ei a fost ranit la cap, iar celalalt la brat. In urma acestui atac, un individ suspect a fost arestat pentru tentativa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal mare, miercuri, in zona Spitalului CFR din Ploiești. Doi polițiști locali au fost agresați dupa ce au oprit, pentru cercetari, persoane care transportau peturi cu un carucior. Echipajul format din polițiști locali au oprit, pentru verificari, persoane suspectate ca au furat peturi, pe…

- Un barbat a fost descoperit mort in lacul ”Peștișorul” din Pașcani, vineri dupa amiaza. Un localnic a vazut trupul plutind pe apa și a alertat serviciile de urgența. Polițiștii și pompierii au venit imediat la fața locului și au scos persoana decedata din apa, iar cercetarile au fost preluate de o echipa…

- Zeci de politisti au iesit in teren sambata, 15 septembrie, pentru a participa la Ziua Curateniei Nationale. Echipa oamenilor legii a fost condusa de ispectorul sef Marian Iorga, seful IPJ Calarasi. Politistii au ecologizat zona de la Dunare, la Chiciu.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune ca politistii sa primeasca despagubiri si daca sunt raniti in timpul exercitarii atributiilor in afara programului de lucru, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern aflat in dezbatere publica.

- Caz șocat in Italia! Un roman pe nume Valentin Sorin Perju urmeaza sa fie expulzat dupa ce s-a batut cu patru polițiști. Barbatul va avea interdicție de a intra in Italia timp de 5 ani. Incidentul a avut loc pe 8 iulie. Valentin Soru Perju a fost prins de o patrula a poliției cu șase […] The post Roman,…

- Troleibuzele care circula prin Chișinau nu sunt suficient de sigure. Polițiștii au verificat noaptea trecuta mai multe mijloace de transport public și au descoperit ca la unele era defect sistemul de iluminare, iar cauciucurile sunt uzate. Unii angajati ai Parcului de Troleibuze nr.

- Capitala Marii Britanii a rasunat din nou de focuri de arma! Trei oameni au fost raniți in nordul Londrei in urma unui incident armat, petrecut noaptea trecuta. Polițiștii au confirmat informațiile, relateaza BBC News. Politia Metropolitana si Serviciul Ambulantei au fost solicitate luni noaptea, catre…

- Polițiștii din Calarași au deschis o ancheta și fac verificari pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce un copil de 11 ani a fost ranit grav intr-un parc din Calarași. In urma incidentului, Primaria orașului a inchis locul de joaca și face reabilitari, transmite corespondentul MEDIAFAX.Copilul…