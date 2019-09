Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au fost investiti sa solutioneze dosarului unui grav accident rutier inregistrat in urma cu noua ani pe strada Digului din municipiul Tulcea. Mai precis, in dimineata zilei de 30 septembrie 2010, un autobuz s a rasturnat pe digul din cartierul de est al municipiului.…

- Cel puțin 31 de oameni au murit, iar alți 100 au fost raniți, in urma unei busculade care a avut loc marți in cursul unei ceremonii religioase in orașul Kerbala din sudul Irakului, a declarat un oficial local, potrivit postului Euronews.Bilanțul, anunțat de Ministerul Sanatații de la Bagdad,…

- Alte 100 de persoane au fost ranite, dar bilantul ar putea creste. Zece dintre raniti sunt in stare critica, a adaugat ministerul.Este pentru prima data cand pelerinajul de Ashura, una din cele mai importante zile sfinte din calendarul siit, este marcat de o astfel de tragedie la Kerbala,…

- Doisprezece copii cu varste cuprinse intre 7 si 16 ani au fost transportati cu ambulantele la Spitalul Judetean Suceava, cu suspiciune de toxiinfectie alimentara. Elevii sunt din judetul Neamt si erau cazati la o pensiune din localitatea suceveana Poiana Micului.

- Rețeaua extremista sunnita Stat Islamic a revendicat, duminica, atacul terorist sinucigaș comis in timpul unei nunți la Kabul, in urma caruia cel puțin 63 de persoane au decedat, iar alte 182 au fost ranite, informeaza postul american National Public Radio (NPR), conform Mediafax.Incidentul,…

- Administrația de la Teheran a transmis ca petrolierul sechestrat de catre Gardienii Revoluției in Golful Persic aparținea autoritaților irakiene, conform agenției de presa IRNA, citata de Reuters preluat de mediafax.„Petrolierul capturat miercuri pentru transportul ilegal de petrol in alte…

- Cel putin 24 de persoane au murit in violentele dintre triburi rivale care s-au produs in provincia Hela. Potrivit autoritatilor locale, numarul mortilor ar fi mai mare. Premierul James Marape a descris aceasta tragedie ca fiind "una dintre cele mai rele zile din viata mea" si a promis sa…

- Cel puțin 24 de persoane, dintre care femei insarcinate și copii, au fost asasinați intr-o serie de atacuri tribale intr-o regiune din statul insular in Papua noua Guinee, din Pacificul de Sud-Vest.