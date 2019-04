Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, adolescentul a plecat in drumetie de la Subcetate-Zetea spre Partia Harghita Madaras si s-a ratacit, motiv pentru care a sunat la 112, pentru a solicita ajutor. Spre locul interventiei s-au deplasat un echipaj de patru subofiteri cu o autospeciala de prima interventie…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, vineri, ca a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, in cazul unui barbat in varsta de 55 de ani, care si-a pierdut viata dupa ce a cazut cu un ATV intr-un lac in apropiere de Sovata. "Ieri, in jurul orei 09,00, politistii din…

- Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad, „la aceasta ora doua echipaje a Detașamentului de Pompieri Arad din cadrul ISU Arad intervin la ieșirea din municipiul Arad spre Variaș pentru stingerea unui incendiu care s-a propagat de la vegetația uscata la anexele…

- * Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost condamnata de o instanta a Judecatoriei Hateg la plata unor despagubiri morale si materiale de peste 410.000 de euro unei femei care si-a pierdut bratul stang in statia CFR Subcetate, din judetul Hunedoara, in urma unui accident de tren ce a avut loc…

- Pompierii focsaneni intervin joi dupa-amiaza cu patru autospeciale pentru stingerea unui incendiu de vegetatie puternic, care se manifesta la numai cativa kilometri de Focsani, in cartierul Mandresti, pe o suprafata de circa 30 de hectare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.…

- PUTEREA EXEMPLULUI… Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Podul Inalt” al judetului Vaslui a organizat o noua etapa de recrutare a persoanelor care si-au dorit sa desfasoare activitatea de voluntar. Prima voluntara din Barlad este chiar fiica lt.col Viorel Codrianu, comandantul Detasamentului de…

- Doua persoane ranite in avalanșa din Munții Calimani vor fi coborate la baza muntelui cu snowmobilul, iar trupul persoanei decedate va fi preluat de un elicopter SMURD. Un alt echipaj SMURD așteapta raniții la Stanceni, judetul Mures, pentru evaluarea medicala, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Pompierii focsaneni au fost solicitati, in noaptea de duminica spre luni, sa stinga un incendiu izbucnit la o locuinta in care functiona si un atelier de tamplarie din comuna Cimpineanca, in urma caruia au ars douazeci de sicrie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea,…