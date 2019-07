Baiatul de 18 ani din Calinesti, gasit mort in casa, nu s-a sinucis! A murit electrocutat accidental, din cauza unor boxe defecte. Rasturnare de situatie in cazul baiatului de 18 ani din Calinesti gasit mort in casa saptamana trecuta. Desi initial s-a crezut ca tanarul s-a sinucis pentru ca a picat BAC-ul, necropsia a aratat ca el s-a electrocutat accidental. Baiatul de 18 ani era singurul copil al familiei si locuia cu tatal in comuna Calinesti. Acesta si-a gasit fiul fara suflare si a sunat la 112, dar a fost prea tarziu pentru masuri eficiente, concluzia anchetatorilor fiind ca tanarul era…