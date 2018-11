Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini video surprinse de camerele de supraveghere in timpul masacruluzi din Kerci, unde 21 de persoane, majoritatea elevi, au murit. In imagini "vedem cum baiatul intra pe o usa care nu este pazita. La usa din spate nu sunt detectoare de metale. Acum intra si trece pe…

- O cascada din Scoția, Marea Britanie, a fost filmata in timp ce ”curgea invers”, in timpul unei furtuni. Fenomenul a fost provocat de vantul care sufla cu o viteza foarte mare, in timpul furtunii Callum. Chris Martin a fost cel care a surprins imaginile spectaculoase la cascada, aflata langa o plaja…

- Printul George (5 ani) si Printesa Charlotte (3 ani) au fost in centrul atentiei la nunta regala a Printesei Eugenie, unde au avut roluri deosebit de importante de onorat. De asemenea, privirile au fost atintite si asupra micutei Theodora, fiica in varsta de 6 ani a vedetelor Robbie si Ayda Williams.…

- Pe Facebook au aparut imagini cu accidentul de saptamana trecuta, din zona Trocadero. Accidentul a fost surprins de camere de supraveghere din zona. In filmare se vede cum un autoturism ii taie calea soferului din BMW, acesta trage de volan si ajunge pe contrasens unde loveste frontal un taximetru.…

- O echipa de pompieri luptand cu un foc de vegetatie din vestul Canadei a fost luata prin surprindere de o tornada de foc, un fenomen rar si periculos pe care a putut sa-l filmeze si care a devenit viral pe retelele de socializare, relateaza joi AFP. Scena terifianta a fost imortalizata…

- Fericire mare pentru Simona Gherghe. Frumoasa prezentatoare este in culmea fericirii, iar bucuria ei are xi un nume: Ana. Simpatica prezentatoare xi familia ei o sErbEtoresc pe micuta Ana Georgia.

- Fostul purtator de cuvant al primariei Targu Jiu, Constantin Crețan, a surprins imagini cu un avion rusesc interceptat de aeronavele britanice din Romania, dupa ce intrase ilegal in spațiul nostru aerian. Avioanele...