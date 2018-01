Stiri pe aceeasi tema

- In fata magistratilor tanarul vinovat de tragedie a spus ca nu ar pierdut controlul volanului si ca i-a lovit pe cei doi prieteni dupa ce varul victimei ar fi incercat sa arunce cu piatra in masina pe care o conducea, informeaza Romania TV. Baiatul acuzat neaga insa totul. Citeste si Un tanar…

- Monica Ene, fosta componenta a trupei Angels, a venit la Xtra Night Show. Costi Ionita a fost cel care le-a gasit pe ea si pe Raluca si le-a facut trupa in anii 2000. Hit-ul "Asa-s baietii" le-a facut celebre pe cele doua.

- Noapte agitata pentru politistii lugojeni care au fost nevoiti sa alerge nu mai putin de 15 kilometri pentru a pune mana pe un tanar. Barbatul se afla la volanul unui autoturism inmatriculat in Bulgaria, pe strada Ion Luca Caragiale din Lugoj cand politistii i-au facut semn sa traga pe dreapta. Individul…

- Un copil de doar 9 ani din Satu Mare a ramas fara picior, dupa un accident la vanatoare. Se pare ca o arma s-a descarcat in masina in care se afla baiatul. Medicii au fost nevoiți sa ii amputeze piciorul. Autoritatile au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a petrecut accidentul.…

- Un obiect luminos a putut fi vazut pe cer, in prima zi a anului, in zona Drumul Taberei din Capitala. Nu a fost vorba despre un meteorit, cum probabil s-au gandit mulți cei care au vazut obiectul luminos. Specialistii Agentiei Spatiale Europene au venit cu raspunsul. Inițial, cei care au vazut obiectul…

- Pana sa dea un raspuns clar la oferta de la FCSB, atacantul dinamovist Adam Nemec se insoara. Și-a cerut logodnica in casatorie in vacanta de la ghețarul Hintertux (Austria(. Nemec a cerut-o de sotie pe iubita sa, Zuzana Kollarova, iar tanara care in 2016 devenea Miss Slovacia a raspuns afirmativ. Zuzana…

- Doi presupusi hackeri romani sunt acuzati de procurorii americani ca au piratat sistemul de control al camerelor de supraveghere din Washington. Potrivit autoritatilor americane, Mihai Alexandru Isvanca si Eveline Cismaru au reusit, in luna ianuarie, sa scoata din functiune doua treimi din camerele…

- Copiii lui Michael Jackson au dus mereu o viata discreta, chiar si dupa moartea artistului. Dintre toti, mezinul familei este cel despre care se stiu cat mai putine lucruri. Spre deosebire de fratii sai mai mari, Prince (20 de ani) si Paris (19 ani), Blanket nu are nici retele de socializare.

- Printul Harry al Marii Britanii a facut de apreciat pentru logodnica sa, Meghan Markle, un gest de mare dragoste pentru o o aparatoare a drepturilor animalelor. Cei doi formeaza un cuplu de mai mult de un an. Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si logodnica sa au aparut pentru prima data impreuna…

- O mama a dezvaluit cum a reușit sa-și ierte fiul dupa ce acesta, cand avea 13 ani, și-a ucis sora in varsta de 4 ani. Femeia merge sa-l viziteze in inchisoare la 10 ani dupa crima pe care baiatul a comis-o pentru a se razbuna pe ea. Charity Lee lucra ca ospatar in Abilene, Texas. In ziua de 5 februarie…

- Aproape doua treimi din camerele de supraveghere din Washington DC au fost blocate de doi hackeri romani, aceștia incercand apoi sa șantajeze autoritațile americane. Totodata au pus in pericol si zona Casei Albe. Cei doi sunt acuzați și ca au incercat sa șantajeze prin intermediul unor viruși de tip…

- S-a tunat, si-a pus zambet nou, iar acum e foarte mandra de felul in care arata. Narcisa Guta s-a schimbat total. Prezenta la un eveniment monden, fosta lui Nicolae Guta si-a afisaz mandra dintii.

- Roxana Dobre a marturisit ca s-a certat cu Florin Salam, dupa ce acesta a venit acasa furios, pentru ca un membru al familiei s-a plans la el ca bruneta i-ar spus sa nu intre incaltat in casa. Rasturnare de situatie in telenovela FLORIN SALAM-ROXANA DOBRE. Se cere test de paternitate. "Sa le…

- Dupa ce a cutreierat țara-n lung și-n lat, Cove a gasit baieți numai buni de insuratoare, pentru emisiunea ”Ma insoara mama!”. Impinși de la spate de mame, aceștia se pregatesc sa-și cunoasca pretendentele. Primele viitoare soacre și-au prezentat deja baieții și le-au scos in evidența calitațile care-i…

- Politistii Secției nr. 2 Poliție Rurala Șimian, impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Hinova, efectueaza cercetari fața de doi tineri, din Hinova, banuiți de comiterea mai multor furturi din locuințe de pe raza aceleiași comune. Politistii Secției nr. 2 Poliție Rurala Șimian, impreuna cu polițiștii…

- Avionul militar Spartan cu sicriul Regelui Mihai a ajuns miercuri, la ora 11, in Romania. La Aeroportul Otopeni sunt prezente fiicele Regelui, reprezentanti ai presedintiei si ai guvernului, dar si fostul principe Nicolae, insoțit de logodnica sa. Va avea loc si o ceremonie militara pentru Majestatea…

- Un elev de 16 ani a fost reșinut de polițiști dupa ce a agresat un cadru didactic. Cazul vine la o zi dupa ce un alt elev de 17 ani a fost arestat 30 de zile pentru ca și-ar fi agresat, în repetate rânduri, mai mulți colegi. RECOMANDARE: PREMIERA LA CONSTANȚA.…

- Marți, 05 decembrie a.c., la ora 13:30, un barbat din Zalau a sesizat Poliția despre faptul ca persoane necunoscute au spart geamul portierei fata stanga a autoturismului, care se afla parcat pe Aleea Tineretului, din municipiu. In urma verificarilor efectuate de polițiști, persoana banuita de comiterea…

- Marius Sumudica si Cristian Sapunaru au fost implicati intr-un scandal monstru la finalul partidei cu Alanyaspor, castigata cu scorul de 2-1. Presedintele lui Kayserisport, Erol Bedir a confirmat evenimentele: "Antrenorul cu portarii de la Alanyaspor ne-a atacat dupa finalul partidei. Translatorul nostru…

- Copilul pierdut din raionul Telenesti este viu si nevatamat. Baiatul, in varsta de noua ani, a fost gasit noaptea trecuta in timp ce dormea in autogara din Balti. Acesta a refuzat sa le spuna politistilor cum a ajuns acolo si de ce a fugit de acasa.

- Soțul Oanei Zavoranu, Alex Ashraf, a fost la un pas sa fie pradat miercuri, cand partenera lui de viața și-a donat o parte din haine și accesorii. Oana Zavoranu a fost in centrul atenției miercuri, atunci cand a anunțat ca iși doneaza hainele și accesoriile . Lumea a dat navala pentru a pune mana pe…

- Dupa o perioada in care parea depașita de programul zilnic și de participarea la prea multe evenimente care pur și simplu o oboseau, Ducesa de Cambridge a revenit intr-un mare stil la indatoririle regale. In weekend, Kate a fost absolut ravașitoare, imbracata intr-o rochie de bal la un eveniment rafinat,…

- Vestea ca a murit Stela Popescu a șocat pe toata lumea, mai ales ca doamna teatrului romanesc nu dadea semne de boala nici la cei aproape 82 de ani. Prima apariție a Stelei Popescu pe o scena de teatru a fost ca un magnet pentru public, care a indragit-o și urmarit-o fara incetare. Regretata Stela Popescu…

- Drama intr-o familie din Iasi: o fetita de doi ani a cazut de la etajul al treilea al blocului in care locuia impreuna cu parinții și cei trei frați mai mari. Poliția și Protecția Copilului ancheteaza cazul.

- In varsta de 47 de ani, doamna Lin, asa cum era cunoscuta, a fost gasita inecata intr-un rau din centrul Chinei, pe 17 noiembrie. Sotul ei a fost salvat in ultima secunda, dupa ce a incercat sa se sinucida, la vederea trupului neinsufletit al femeii.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, la Ploiesti, ca anul acesta a decis sa invite toți oamenii cu funcții in stat, inclusiv pe Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, pentru ca a constatat ca romanii isi doresc ca in conducerea statului sa existe o buna intelegere. „Anul trecut,…

- REȚINUȚI PENTRU FURT CALIFICAT In urma investigațiilor efectuate, polițiștii adjudeni au reținut 3 persoane, banuite de savarșirea infracțiunii de furt calificat La data de 20 noiembrie a.c., ora 02.28, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata cu privire la faptul ca un grup de persoane…

- Fiul mai mare al presedintelui american Donald Trump si-a publicat discutiile cu WikiLeaks, in urma unor dezvaluiri de presa care evoca contacte secrete cu acest grup ce a publicat e-mailurile lui Hillary Clinton in timpul campaniei prezidentiale, relateaza AFP. Intr-o incercare evidenta de a minimaliza…

- Un barbat din Brosteni, inarmat cu un ciocan, a provocat distrugeri timp de doua zile pe raza localitatii, printre altele spargand si geamul de la sediul Politiei orasului Brosteni. Avand in vedere faptele in serie, ieri, pe numele sau politistii au emis o ordonanta de retinere pentru 24 de ore, ...

- Patru studenti la informatica, toți din Cugir, sunt judecati pentru comiterea infractiunii de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice dupa ce au folosit un program special pentru a accesa calculatoare de la Colegiul National ”David Prodan”. Aceștia au obtinut adrese de mail si parole…

- Scandalul dintre Maria Constantin și Marcel Toader se pare ca afecteaza mai și creeaza cearta intre mai multe persoane. Omul de afaceri a intrat intr-o discuție conflictuala cu doamna Camelia Mitoșeru.

- Zilele trecute i-am intalnit pe Șerban Copoț și Vlad Grigorescu, cei doi prezentatori de la IUmor ( Vlad Grigorescu a si castigat IUmor, in 2016 ), așa ca nu am putut sa ne abținem și sa nu le lansam o provocare: lui Șerban sa faca un numar de magie, iar lui Vlad sa ne cante. Ce a ieșit? Ce era de așteptat:…

- Mama omului de afaceri Marcel Toader a fost la o emisiune de televiziune, unde a oferit detalii despre mariajul fiului ei cu Maria Constantin. Omul de afaceri Marcel Toader trece, de cateva luni, printr-un scandal monstru de divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin, despre care, de altfel,…

- In miez de noapte, recidivistul a spart cu bolovani toate geamurile cantinei unde zilnic mananca zeci de copii saraci. Ulterior agresorul a vrut sa dea foc la toata cladirea, si a incendiat perdelele. De frica delicventului, preoții n-au mai avut curaj sa depuna plangere la poliție. Nici geamurile…

- Barladul este in doliu, dupa ce un tanar extrem de cunoscut la nivel local si nu numai, a murit la doar 29 de ani. Pablo, pe numele lui real, Andrei Mihai Leustean, a murit la Iasi, din cauza unei infectii. Vloggerul era extrem de indragit in mediu virtual, gratie postarilor sale amuzante, iar pagina…

- La o zi dupa ce a intrat de urgenta in sala de operatii, Mara Banica a facut dezvaluiri emotionante despre starea ei de sanatate. Cunoscuta jurnalista a primit vesti triste din partea doctorilor care s-au ocupat de ea, dar isi pastreaza optimismul. Mai ales ca acum urmeaza si o perioada de recuperare,…

- O adolescenta de 17 ani a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, fiind acuzata ca si-ar fi impins iubitul din tren, in urma unui conflict. Baiatul a ajuns pe teresamentul de langa linii, fiind ranit.

- Doi din cei trei tineri care au spart ieri un apartament din Motru au fost retinuti de politisti. Este vorba de un minor, de 17 ani, si un tanar, de 25 de ani, ambii din Motru, care, alaturi de un ...

- Una dintre imaginile ciudate din timpul meciului dintre Barcelona și Malaga, de pe Camp Nou, a venit chiar din tribunele stadionului catalan. Un fan care semana leit cu Lionel Messi și-a facut apariția in tribunele arenei, iar fanii prezenți la meci s-au uitat curios spre el. Mulți dintre ei chiar au…

- Iubita prințului Harry, actrița americana Meghan Markle, a avut joi o intalnire privata la Palatul Buckingham, cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, relateaza online ziarul spaniol ABC.De cand relația dintre prințul Harry și Meghan Markle a devenit publica in noiembrie anul trecut au…

- Cel puțin doi tineri au murit și alți patru au fost raniți in urma unui atac armat intr-o școala din Brazilia. Un adolescent a deschis focul in unitatea de invațamant in care invața. Incidentul a avut loc, vineri, in orașul Goiana, din apropierea capitalei braziliene. Baiatul, in varsta de 14 ani,…

- Marți dimineața, tanarul s-a spanzurat cu șnurul de la o gluga de balconul salonului in care fusese internat. Baiatul avea probleme de mic și nu ar fi avut niciodata tendințe sinucigașe. Baiatul a umblat toata viața prin clinici speciale și primea tratament pentru schizofrenie paranoida, insa aparent…

- Mircea, prietenul presupusului amant al Mariei Constantin, a vorbit telefonic in emisiunea "Xtra Night Show" despre convorbirea pe care a avut-o acesta in ziua in care cei doi s-ar fi vazut. Barbatul susține ca Maria Constantin minte și ca il considera pe Marcel Toader nevinovat.