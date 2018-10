Băiatul care a scos pistolul la metrou a fost prins! O cearta intre doi tineri a degenerate, in urma cu șase zile, in zona de ieșire de la stația de metrou Piața Victoriei. Unul dintre ei ar fi scos un pistol și a amenințat. L-a bagat apoi in geanta și a fugit. Un angajat al Metrorex a observant și a anunțat Poliția, care a inceput […] The post Baiatul care a scos pistolul la metrou a fost prins! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul in varsta de 19 ani, care ar fi amenintat un barbat cu un pistol la statia de metrou Piata Victoriei pe 24 octombrie, a fost prins si ulterior retinut. El a fost prins luni tot la metrou, iar in geanta sa au fost gasite un pistol cu aer comprimat si un briceag, informeaza Politia Capitalei.

- Momente de panica la metrou, miercuri seara. Un incident grav a avut loc in stația de metrou Piața Victoriei, unde un barbat ar fi scos pistolul dupa ce s-a certat cu un alt individ. Doi barbați s-ar fi luat la cearta, iar unul dintre ei ar fi scos un pistol, relateaza Știrile ProTV . Poliția a fost…

- Primaria Sectorului 4 va colabora cu Metrorex pentru construirea unei noi statii de metrou, intre statia Berceni si Soseaua de Centura, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, miercuri, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Statia ar urma sa fie amenajata la suprafata,…

- Polițiștii moldoveni au prins un cowboy la Barlad! Este vorba despre un cetațean roman care locuise in SUA, insa a revenit in țara și s-a stabilit la Barlad. Odata cu mutarea in țara natala, omul a avut parte și de aventuri. Cand a fost reținut de oamenii legii, cowboy-ul avea asupra sa un pistol (cu…

- Daniel Dumitru (32 de ani), barbatul care a batut-o și i-a furat pistolul femeii jandarm, in timpul protestului din 10 august, lucreaza la DIGI. cea care a facut dezvaluirea este chiar mama lui. Daniel Dumitru, individul banuit ca a furat arma femeii jandarm batuta de huligani, in Piata Victoriei,…

- Dupa ce a fost gasita, s-a constatat ca arma sustrasa tinerei jandarm in timpul agresiunii de la protestul din Piata Victoriei, din 10 august, a fost folosita, din cate reiese din precizarile facute marti dupa-amiaza, din directia Politiei Capitalei, prin vocea purtatorului de cuvant. Astfel, s-a transmis…

- In baza unei informatii transmise de un cetatean politistilor de la IPJ Ifov a fost identificat barbatul care apare in imaginile din momentul atacarii femeii jandarm in timpul manifestatiilor din Piata Victoriei, de vineri seara. "In urma activitatilor desfasurate, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti…

- Evenimentele din Piata Victoriei de la aceasta ora se succed cu repeziciune. Violentele escaladeaza asa ca au inceput sa fie luate masuri. Una dintre ele se refera la decizia Metrorex de a inchide statia de metrou Piata Victoriei, incepand cu ora 20:00, trenurile urmand sa treaca prin aceasta statie…