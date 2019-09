Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul roman lucra pentru o firma din Spania și, in timp ce calatorea in nordul Franței, a fost prins pe A1 de un echipaj al jandarmeriei care efectua un control de rutina, la Arras. The post Un șofer de TIR din Romania a primit o amenda record in Franța: 26.250 de euro appeared first on Renasterea…

- O persoana a fost gasita decedata, iar șase au fost ranite, sâmbata, în orașul Villeurbanne, în apropiere de Lyon, în centrul Franței, dupa un atac cu ceea ce se presupune a fi un cuțit, a spus o sursa din cadrul poliției

- Peste 180 de porci au murit duminica dupa-amiaza in nord-estul Frantei, dupa ce camionul care ii transporta spre abator s-a rasturnat intr-o intersecție. Vehiculul, care transporta 205 porci, s-a rasturnat la un sens giratoriu din Etain, la aproximativ 50 de kilometri de orasul Metz, potrivit timesofmalta.com.…

- Compozitorul de muzica electronica Fred Rister, cunoscut pentru colaborarea cu DJ-ul francez David Guetta, a murit la varsta de 58 de ani. Fred Rister fusese diagnosticat cu mai multe cancere și orpise tratamentele in 2017. Compozitorul a incetat din viața la spitalul Tourcoing, din apropiere de Lille,…

- Tanarul atacant Virgiliu Postolachi (19 ani), disputat de federatiile de fotbal din Republica Moldova si Romania, format de clubul Paris Saint-Germain, a semnat un contract pana in 2023 cu echipa Lille OSC, a anuntat vicecampioana Frantei pe site-ul sau. Postolachi, nascut la Edinet (Rep.…

- ​LOSC Lille a anunțat, joi, transferul lui Virgiliu Postolachi (19 ani), de la Paris Saint-Germain. Atacantul nascut la Edineț, în Republica Moldova, dar care a dobândit cetațenia româna în 2018, a semnat un contract valabil pâna în 2023 cu vicecampioana Franței,…

- Austria a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a a interzis complet utilizarea glifosatului, dupa ce Parlamentul de la Viena a aprobat un amendament de lege in acest sens, transmite AFP. Majoritatea deputatilor au votat in favoarea amendamentului, in virtutea caruia „punerea pe piata” a produselor…

- BRUXELLES, 21 iunie - Sputnik, Daniela Porovaț. Negocierile pentru funcțiile de top al Europei nu au nimic democratic. © AP Photo / Thomas FreyMatteo Salvini se cearta cu Bruxelles-ul ca sa salveze banii Italiei Cetațenii europeni și-au jucat rolul la alegerile de la finele lunii mai, iar…