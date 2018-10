Baiat de 17 ani mort dupa ce o masina s-a izbit de un stalp

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs pe raza comunei Slatina. Un autoturism a intrat intr-un stalp. Pentru un tanar in varsta de 17 ani medicii nu am mai putut face nimic. Cel de-al doilea ranit a fost scos din masina constient si a primit ingrijiri medicale.

- Un accident a avut loc, luni, in cartierul Barbanț din Alba Iulia, intre doua autoturisme, care au intrat in coliziune circuland in aceeași direcție de mers. Potrivit martorilor, ambele mașini veneau dinspre sensul giratoriu de pe DN 1, iar unul dintre șoferi a semnalizat ca vireaza stanga, in vreme…

- La data de 25 septembrie 2018, in jurul orei 17.00, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs pe raza localitatii Rahau, in apropiere de intersectia cu DN 1. Un barbat de 54 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile…

- Un grav accident ce a avut loc joi dimineata pe soseaua de centura a orasului Caracal i-a adus sfarsitul unui sofer in varsta de 30 de ani. Masina pe care acesta o conducea s-a izbit violent de un camion. Din pacate, la momentul la care au intervenit in zona echipajele medicale, salvatorii au constatat…

- Un baiat de 14 ani a murit, ieri, dupa ce a fost accidentat de o masina, in comuna Stoina. Polițiștii au stabilit ca adolescentul a fost lovit de autoturism dupa ce a traversat strada prin loc nepermis si fara sa se asigure. La volanul mașinii implicate se afla un barbat de 37 de ani, din … Articolul…

- O femeie in varsta de 40 de ani s-a ales cu doar penal pentru comiterea a trei infractiuni dupa ce s-a urcat la volan desi bause si nu are permis de conducere si a intrat cu masina intr-un stalp de tensiune. Vinerea trecuta, in jurul orei 16.00, politistii de la Brosteni s-au sesizat despre faptul…

- Un accident rutier s-a produs sambata seara in jurul orei 21 pe strada Bobalna din Gherla. Din primele informații, o femeie care conducea un autovehicul marca Chevrolet dinspre liceul „Petru Maior” spre centru, ar fi pierdut la un moment dat controlul volanului, mașina a patruns pe sensul opus și s-a…

- Un barbat s-a urcat baut la volan si a avut ghinionul de a fi depistat de politie dupa ce un biciclist s-a izbit in masina lui.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, in jurul orei 08:45, in timp ce se deplasa pe bicicleta, pe strada Universitații din municipiul Suceava, un barbat de 40 de ...