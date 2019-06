Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani din Baia Mare a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de talharie. Acesta va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. In fapt, tanarul este banuit ca in timp ce se afla in padurea din apropierea Parcului Regina…

- Miercuri seara, Politia Sighetu Marmatiei a fost sesizata despre faptul ca unui minor de 14 ani i-a fost sustras prin violenta telefonul mobil. La scurt timp, in urma activitatilor desfasurate a fost identificat un tanar de 18 ani, din municipiu, banuit de comiterea faptei. Prejudiciul a fost recuperat…

- Un elev in varsta de 16 ani a fost retinut de politisti dupa ce reprezentantii unui liceu din municipiul Baia Mare, la care acesta invata, au apelat numarul 112 sesizand ca minorul a inceput sa distruga bunuri dintr-o sala de

- Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare pentru solutionarea unui furt au dus la identificarea unui tanar banuit de comiterea faptei si recuperarea prejudiciului. Fapta a fost sesizata la inceputul acestei saptamani. Activitatile de…

- La data de 24 aprilie 2019, in jurul orei 00,30, Politia Orașului Campeni a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie de 71 de ani, din oraș, cu privire la faptul ca a fost victima unei infracțiuni. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, un barbat, in varsta de 35 de ani, din Brad,…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Sanpetru, a fost reținut și este cercetat penal, dupa ce a furat un telefon mobil dintr-un cabinet stomatologic. Polițiștii l-au identificat imediat pe autorul faptei și au recuperat bunul furat, acesta fiind restituit pagubitei. „Cu ocazia cercetarilor efectuate,…