Baia Mare: S-a stabilit traseul paradei “Castane 2019”

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert si Industrie Maramures organizeaza in data de 27 septembrie 2019, incepand cu ora 13:30, la Centrul de Instruire si Marketing ”Gheorghe Marcas” al CCI Maramures Forumul International de Afaceri ”Rivulus Dominarum”. Evenimentul economic va cuprinde o serie de dezbateri si intalniri Business…

- In sedinta din 29 august, consilierii judeteni au aprobat utilizarea din rezerva bugetara constituita la dispozitia Consiliului Judetean Maramures a sumei de 486.000 ,78 lei pentru finantarea diferitelor actiuni. Astfel, cea mai mare suma a fost alocata comunei Asuaju de Sus ca “sprijin financiar pentru…

- Salvamontistii borseni au fost sunati de un turist, prin 112, in cursul serii de ieri. Acesta a anuntat ca sunt un grup format din trei femei si un barbat si ca au reusit sa ajunga la o stana parasita din zona lacului Buhaiescu, muntii Rodnei. Deoarece s-a lasat noaptea, iar cei patru nu aveau probleme…

- Jandarmii maramureseni, impreuna cu jandarmi de la Gruparea de Jandarmi Mobila ,,Stefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca, in cooperare cu politisti, pompieri si cu celelalte institutii cu atributii in domeniu, vor asigura din punct de vedere al ordinii si sigurantei publice manifestarile din spatiul public ce…

- Oferta Speciala Insula Creta Plecare cu avionul din Cluj in 16.08.2019 Preturi incepand de la 551 euro/persoana Klio Apart Hotel 4* DEMIPENSIUNE 551 eur / pers. / studio GV Castello Village Resort 4* MIC DEJUN 595 eur / pers. / superioara GV Chrysalis Hotel 4* ALL INCLUSIVE 614 eur…

- La Bazinul Olimpic ,,Gheorghe Demeca” din Baia Mare a avut loc Campionatul National de Inot al Ministerului Afacerilor Interne. In urma desfasurarii competitiei, la care au participat cei mai buni inotatori din toate structurile MAI, medalia de aur, la 100 m bras, a ramas in Maramures. Jandarmii, politistii,…

- Astazi, la Bazinul Olimpic ,,Gheorghe Demeca” din Baia Mare a avut loc deschiderea oficiala a Campionatului National de Inot al Ministerului Afacerilor Interne, competitie ce se desfasoara in perioada 2-5 iulie. Evenimentul sportiv reuneste cei mai buni inotatori din toate structurile Ministerului Afacerilor…

- Sfarsitul acestei saptamani este marcat de o serie de evenimente, care se vor desfasura in spatiul public pe raza judetului Maramures. Daca nu stiti cum ati putea sa va petreceti acest weekend trebuie sa va spunem ca puteti opta, spre exemplu, fie pentru “Street Delivery”, care se desfasoara in Baia…