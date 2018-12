Baia Mare: Ofensiva Poliției Locale împotriva contrabandiștilor Baia Mare: Ofensiva Poliției Locale impotriva contrabandiștilor Nici o zi fara capturi. In zori zilei de luni, 10 Decembrie, Piața Izvoarele a fost asaltata de polițiștii locali. Imediat dupa ,,descindere”, un cetațean a abandonat o sacoșa și a dat bir cu fugiții. Polițiștii locali, dupa verificarea bagajului abandonat, au constatat ca interiorul acestuia este burdușit cu țigari de contrabanda. Cele peste 2000 țigarete gasite, au fost ridicate și urmeaza a fi elucidata proveniența lor dar și identitatea fugarului. Astfel de acțiuni și controale, vor avea loc zilnic in vederea impiedecarii celor… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

