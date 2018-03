“Baia Mare Beach Handball Challenge” inclus in circuitul european de beach handball

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi a afirmat ca este pe punctul de a pleca din Romania, daca i se ofera șansa de a pregati un club puternic din Europa. ”Vreau sa antrenez un club mare, sa castig in Europa. Si, a doua dorinta, vreau sa conduc o echipa nationala. Dupa atatia ani in care am format totul la Viitorul,…

- In cadrul seminarului „Lean for Small Business”, care se va desfașura in 19 aprilie 2018, la Hotel Transilvania din Alba Iulia, vor fi abordate subiecte strans legate de dezvoltarea unei firme, cum ar fi, spre exemplu, productivitatea, profitabilitatea și resursa umana. “Productivitatea unei companii…

- Unul dintre cei mai aprieciati artisti latino ai momentului, cantaretul de origine columbiana Maluma a anunțat prin intermediul rețelelor de socizalizare ca va concerta la București. Artistul va susține in cadrul turneului sau internațional "FAME" o serie de concerte prin Europa, iar București este…

- Pentru a treia oara in istorie Romania va gazdui FIBA 3x3 Europe Cup – turneul final al Campionatul European de Baschet 3x3, eveniment care se va desfașura la București, in perioada 14-16 septembrie. Competiția este organizata de catre Sport Arena Streetball și Federația Romana de Baschet și va reuni…

- Lipsa finantarii proiectelor de investitii pentru modernizarea caii ferata a dus la cresterea accidentelor, Romania plasandu-se din acest punct de vedere pe locul trei in Europa, dupa Germania si Polonia,...

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a semnat, alaturi de omologii sai din Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia si Ucraina, o declaratie in care reafirma sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si pozitia de nerecunoastere a anexarii ilegale a Crimeii de catre…

- Ne dorim ca dezvoltarea comunitatilor in care traim sa fie durabila, dar cum facem concret acest lucru ? Peste 130 de participanti veniti din toate sferele sociale si de activitate, precum si 30 de experți in administrație publica, din Franța, Romania si Polonia, vor dezbate posibile raspunsuri la aceasta…

Organizatorii turneului de la Indian Wells au anuntat ca ofera un bonus de un milion de dolari jucatorului sau jucatoarei care va reusi sa castige competitia atat la simplu cat si la dublu.

- Intreaga retea electrica europeana se confrunta cu o scadere de frecventa, aparuta inca de la jumatatea lunii ianuarie, potrivit unui comunicat de presa al ENTSO-E , Asociatia Europeana a operatorilor sistemelor de transport si sistem din 25 de state din Europa. Asociatia a ajuns chiar sa solicite…

- EPSO: O noua competiție de nivel AD, deschisa din 8 martie 2018 Oficiul European pentru Selecția Personalului va deschide joi, 8 martie, un nou concurs pentru absolvenții de studii superioare (nivel AD). Competiția are ca finalitate constituirea unei liste cu aproximativ 158 de laureați pe care instituțiile…

- De ceva vreme democratia europeana se confrunta cu o problema. In cateva state puterea este exrcitata din umbra de oameni cu probleme penale care nu pot ocupa o functie executiva si au recurs la premieri si ministri marioneta. Este cazul Poloniei, Romaniei si Cehiei, scrie publicatia „The Economist“…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza conditiilor meteorologice severe in Europa a crescut la 60, potrivit BBC, care precizeaza ca in Romania au murit doua persoane, iar in Polonia au fost 23 de victime, scrie News.ro.

- Kremlinul a respins vineri acuzatii potrivit carora vrea sa se lanseze intr-o noua ”cursa a inarmarii” cu Statele Unite, la o zi dupa un discurs militarist al lui Vladimir Putin, in care a laudat noi arme nucleare ”invincibile” ale Rusiei, relateaza AFP. Presedintele rus a staruit indelung, in discursul…

- Startup Europe Week [#SEW18] este o inițiativa a Comisiei Europene de animare a afacerilor aflate la inceput prin organizarea simultana a unor evenimente dedicate lor in peste 300 orașe din peste 40 de țari. Evenimentul aduce la aceeași masa antreprenori, comunitatea, administrația, mass-media pentru…

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP. Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- Alba Iulia este singurul oras din Romania, si unul dintre putinele din Europa, inclus pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile, conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP).

- INTERVIU | Victor Hexan: Munca este secretul menținerii la cel mai inalt nivel Intr-un interviu exclusiv pentru Ziua de Cluj, Victor Hexan, fostul maseur al naționalei, dar și component al staff-ului lui Mircea Lucescu a vorbit despre proiectul “U” Cluj, experiența la Șahtior, lupta de la Federație…

- Un numar record de 50 de echipe de robotica din 26 localitați din Moldova și Romania, ghidate de 80 de antrenori, au luat parte la cea de-a patra ediție a FIRST LEGO League Moldova, desfașurata in perioada 24-25 februarie 2018 la TEKWILL. Competiția a adus impreuna peste 500 de persoane și a constituit…

- Peste 500 de adolescenti din Moldova si Romania si-au dat intalnire la cea dea patra editie a concursului de robotica FIRST LEGO League. Competitia care s-a desfasurat pe parcursul a doua zile a adunat 50 de echipe din 26 de localitati.

- Claudia Prisecaru, campioana naționala de tineret la 1500 metri și 3000 metri, a reprezentat Romania in cursa de 3000 metri a Campionatului Balcanic de sala senioare, care a avut loc la Istanbul. In proba in care a alergat sambata, 17 februarie, sportiva de la CSM Focșani 2007, pregatita de profesorul…

- Romania, declin al suprafetelor certificate ecologic Foto: Arhiva. România si Polonia înregistreaza un declin al suprafetelor certificate ecologic si al producatorilor de alimente bio, desi cele doua tari se afla într-un top 10 al regiunii, ca suprafata totala agricola ecologica.…

- Pe 17 februarie 2018 va avea loc ediția a VII-a a primului maraton clasic pe zapada din Europa, Maratonul Zapezii Isostar – Rașnov 2018. Competiția face parte din ciclul de maratoane istorice „Din dragoste pentru Romania și istoria ei”, pe care maratoniștii le alearga in fiecare an in…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina. "Am avut puncte diferite de vedere in problema gazoductului…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 "nu este necesar si genereaza disensiuni puternice", amplificand probabilitatea unui razboi deschis intre Rusia si Ucraina, a afirmat Mateusz Morawiecki intr-un interviu acordat publicatiei Die Welt inaintea unei vizite in Germania.Gazoductul planificat…

- Comisia Europeana va trebui sa accepte ritmul in care cele 8 termocentrale romanesti pe carbune se retehnologizeaza pentru a deveni mai putin poluante, sustine ministrul Energiei, Anton Anton. Daca acest ritm nu le convine europenilor, sa vina ei cu banii de investitii, iar statul roman va…

- NATO va crea un sistem similar Spatiului Schengen, pentru ca trupele sale sa se deplaseze mai usor, scrie digi24.ro Anuntul a fost facut la Bruxelles, unde se desfasoara întâlnirea ministrilor Apararii. Este vorba de un asa-numit „Schengen militar”, care ar…

- Kool Things, agenția regionala de PR, marketing și consultanța specializata în promovarea de jocuri video și tehnologiile asociate acestora, anunța extinderea în România a colaborarii cu Razer™, cel mai popular brand de lifestyle pentru gameri la nivel mondial. Astfel, începând…

- Calificarile regionale organizate pentru Europa, America de Nord, Oceania și Asia s-au incheiat, astfel ca acum avem tabloul aproape complet al participantelor la competiția de CS:GO din cadrul IEM Katowice 2018 – mai lipsește un singur nume: Ultimul loc va fi ocupat de caștigatoarea…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din România, NEVERSEA va avea loc în perioada 5-8 iulie 2018, în Constanța. Povestea NEVERSEA continua și în 2018 cu experiențe unice, artiști în premiera în România și cu cei mai frumoși…

- Ca-n Romania! Romania.travel, site-ul oficial al turismului romanesc din ultimii ani, nu mai poate fi accesat pentru ca reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului. Noul ministru de resort, Bogdan Trif, a declarat, surpriza,…

- Biletul zilei: Italia, favorita grupei A a Europeanului de futsal, da astazi piept cu reprezentativa Serbiei. Diferența dintre cele doua formații este extrem de mare, "Squadra Azzura" mizand pe cateva din starurile acestui sport, jucatori autohtoni, cat și brazilieni naturalizați de mare valoare.…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? INTRE FICTIUNE SI ADVERTISING Tranzactiile tranzitiei Confratii de la doua cotidiane („Romania libera" si „Cotidianul") isi exprima, in editiile din zilele trecute, indignarea fata de prezenta in prestigiosul magazin „TIME" a unor sectiuni…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est ale caror populatii vor scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor prospectii…

- Peste 400 de jucatori profesionisti de darts din intreaga lume vor participa la cea de-a treia editie a Romanian Darts Festival, cel mai important eveniment de acest gen din Europa de Est, programat in perioada 26-28 ianuarie, dotat cu premii in valoare de peste 15.000 de euro, se arata intr-un comunicat…

- ESL a acordat invitațiile pentru competiția de CS:GO din cadrul IEM Katowice 2018. Astfel, echipele care vor lua parte pe baza de invitație sunt: Restul celor noua participante vor veni din calificari regionale care vor fi organizate pentru Europa, America de Nord, Oceania și Asia.…

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- Avertizare pentru romanii si moldovenii care se afla, tranziteaza sau doresc sa mearga in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, continua sa se inregistreze noi focare de rujeola. Potrivit Centrului de Sanatate Publica al Ministerului Sanatatii al Ucrainei,…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Investitorii ignora semnalele de risc major din tari din Europa de Est si continua sa investeasca in state precum Romania, Polonia sau Cehia, care si-au depasit insa vecinii, ajutate fiind de stimuli ai Bancii Centrale Europene si de crestere economica, arata Bloomberg, intr-o analiza.

- Ciucanii de la Team Novak s-au intarit cu doi cicliști ucraineni. Unica echipa romaneasca pe plan internațional iși schimba denumirea dupa 10 ani! Singura echipa continentala autohtona din cele 141 afiliate la UCI in 2018 va purta incepand din acest sezon numele creatorului ei, Eduard Carol Novak (unicul…

- În vara anului 2018, Statele Unite ale Americii vor timite în Europa o brigada de blindate care face parte din Divizia 1 Cavalerie, ca parte a mecanismului de rotație a forțelor sale – Atlantic Resolve, a anunțat misiunea SUA în NATO, scrie paginaderusia.ro Brigada…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- "Revoluția democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabușirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor instituții democratice care au eșuat. Polonia urmeaza acum același curs. Uniunea Europeana pare incapabila sa opreasca aceste…