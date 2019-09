Baia Mare-astazi: 10 pentru siguranta! Angajatii MAI vor fi prezenti in mall. Afla aici, de ce Timp de zece zile, angajatii mai multor insitutii publice isi vor dedica o parte din timp pentru informarea elevilor, parintilor si profesorilor in legatura cu riscurile infractionalitatii din unitatile de invatamant. In acest context, astazi, 7 septembrie, este prima zi din campania “10 pentru siguranta!”. Maior Radu Vasile, purtator de cuvant Jandarmeria Maramures: “Jandarmii, alaturi de celelalte structuri specializate, sunt prezenti astazi, 7 septembrie 2019, la centrul comercial Vivo din Municipiul Baia Mare unde vor sta de vorba cu elevii, parintii si dascalii interesati. Scopul acestei… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

