Stiri pe aceeasi tema

- Bahreinul si Emiratele Arabe Unite (EAU) au criticat duminica seara atacul efectuat cateva ore mai devreme de Hezbollah in nordul Israelului, acuzand in special Libanul de pasivitate in fata actiunilor puternicei formatiuni siite, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Agresiunea unui stat impotriva…

- Liderul Hezbollah libanez Hassan Nasrallah a afirmat sambata ca miscarea sa a decis sa riposteze la atacul cu drona de saptamana trecuta impotriva unui fief din Beirut, atac atribuit Israelului, transmite AFP. Israel trebuie "sa plateasca pretul" acestui atac iar Hezbollah trebuie sa "stabileasca…

- Un atentat sinucigas a avut loc aseara la o nunta din Kabul, in Afganistan. Cel putin 63 de persoane au murit și alte 182 au fost ranite. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Nasrat Rahim, a declarat ca atacul a avut loc la ora locala 22:40 (18:10 GMT). Teroristul și-a declanșat explozibilul…

- Tensiunile continua sa escaladeze in regiunea Golfului dupa retragerea SUA in mai 2018 din acordul nuclear cu Iranul, gest urmat de reinstituirea unor sanctiuni severe impotriva Teheranului. Acestea s-au intensificat in ultimele luni odata cu atacurile impotriva unor petroliere in Golf - atacuri…

- Noua persoane si atacatorul au fost ucise intr-un schimb de focuri in Dayton, Ohio (nord-vestul Statelor Unite), a anuntat politia duminica dimineata. ''Atacatorul este mort. Alte noua persoane au fost ucise. Cel putin 16 persoane au fost spitalizate din cauza ranilor'' , a declarat politia pe Twitter.…

- O racheta lansata de armata israeliana a cazut intr-o zona rurala din regiunea siriana Quneitra, anunta presa de stat din Siria, citata de MEDIAFAX."Este vorba de un atac israelian sondat doar cu daune materiale", a transmis agentia de presa SANA. Citește și: Anunț facut de Ministerul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, afirma ca a decis sa anuleze loviturile aeriene contra unor tinte iraniene, intrucat i s-a transmis ca 150 oameni ar fi murit in atacuri, ceea ce nu ar fi fost un raspuns ''proportionat'' la doborarea unei drone americane de catre iranieni, transmite dpa.…

- Prima piatra a compoziției sculpturale a fost pusa în anul 2018, de Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, cu participarea lui Putin și a premierului Israelului, Benjamin Netanyahu. Vladimir Putin a participat la ceremonia de inaugurare a monumentului. "Am fost…