Bahrein: Reuniune internaţională asupra siguranţei navigaţiei "Regatul Bahrein gazduieste astazi o importanta reuniune militara internationala dedicata examinarii situatiei actuale din regiune si modalitatilor de consolidare a cooperarii, coordonarii si consultarilor internationale", a declarat ministerul, fara a preciza tarile participante la aceasta intalnire.



Obiectivul este de "a face fata agresiunilor repetate si actiunilor inacceptabile ale Iranului si grupurilor teroriste cu care are legatura impotriva sigurantei navigatiei in Golf si in Stramtoarea Ormuz", a adaugat ministerul intr-un comunicat.



Aceste acte ale Iranului "ameninta…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

