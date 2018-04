Stiri pe aceeasi tema

- Bahrain a anuntat ca a descoperit un camp petrolier nou care contine pana la 80 de miliarde de barili de titei, perpetuand rezervele curente ale Golfului. Oficialii se asteapta ca extractia din campul petrolier sa inceapa in cinci ani, potrivit agentiei nationale de stiri din Bahrain, citata de BBC.

- Bahrain a anuntat ca a descoperit un camp petrolier nou care contine pana la 80 de miliarde de barili de titei, perpetuand rezervele curente ale Golfului. Oficialii se asteapta ca extractia din campul petrolier sa inceapa in cinci ani, potrivit agentiei nationale de stiri din Bahrain, citata de BBC.…

- Bahrainul a descoperit un camp petrolifer care ar contine aproximativ 80 de miliarde de barili de petrol de sist, ceea ce ar putea face din aceasta mica tara din Golful Persic un important producator de petrol, a declarat, miercuri, ministrul Petrolului din Bahrain, seicul Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa.

- Bahrainul a descoperit un camp petrolifer care ar contine aproximativ 80 de miliarde de barili de petrol de sist, ceea ce ar putea face din aceasta mica tara din Golful Persic un important producator de petrol, a declarat, miercuri, ministrul Petrolului din Bahrain, seicul Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa,…

- Bahrainul a descoperit un camp petrolifer care ar contine aproximativ 80 de miliarde de barili de petrol de sist, ceea ce ar putea face din aceasta mica tara din Golful Persic un important producator de petrol, a declarat, miercuri, ministrul Petrolului din Bahrain, seicul Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa.…

- Bahrainul a descoperit un camp petrolifer care ar contine aproximativ 80 de miliarde de barili de petrol de sist, ceea ce ar putea face din aceasta mica tara din Golful Persic un important producator de petrol, a declarat, miercuri, ministrul Petrolului din Bahrain, seicul Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa.

- Ministrul Petrolului din Bahrain a adaugat ca, in prezent, se fac evaluari pentru a stabili cantitatile care pot fi exploatate. Noul zacamant ar contine rezerve mai mari decat cele ale altui camp petrolifer exploatat in prezent in Bahrain. Denumit Bahrain Field, acest ultim camp petrolifer a fost descoperit…

- Bahrain a descoperit un camp petrolifer care conține aproximativ 80 de miliarde de barili de țiței, ceea ce ar putea face din aceasta țara mica din Golf un mare producator de petrol, a declarat, miercuri, ministrul Industriei Petrolului, șeicul Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa, relateaza AFP.

- Bahrain, țara poziționata intre titanii energetici Arabia Saudita și Qatar, in Golful Persic, a anunțat descoperirea celei mai mari rezerve de petrolul din 1932, scrie CNN Money. Agenția oficială de știri din Bahrain a raportat descoperirea unui nou câmp petrolier pe coasta de vest…

- Bahrainul, țara care se afla intre titanii energetici Arabia Saudita și Qatar, in Golful Persic, a anunțat descoperirea celei mai mari rezerve de petrolul din 1932, scrie CNN Money. Agenția oficială de știri din Bahrain a raportat descoperirea unui nou câmp petrolier pe coasta de…

- "Alocarea bugetara tine cont de ceea ce previzioneaza compania, ca si cofinantare pentru lucrarile facute pe fondurile europene si chiar decontarea acestor lucrari, urmand apoi sa faca cerere de rambursare. Sigur ca nu si-au indeplinit obiectivele niciodata in acesti ani si, in septembrie, banii…

- Comitetul interministerial a aprobat vineri o prima lista de 43 de proiecte pentru evenimente ce vor marca Centenarul Marii Uniri, a anuntat intr-o conferinta de presa ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, scrie NEWS.RO.Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marti la Casa Alba pe printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului saudit, relateaza Reuters. Cei doi au discutat in Biroul Oval despre acordul...

- Un partid al opozitiei ungare a sesizat marti Comisia Europeana dupa unele dezvaluiri aparute in presa potrivit carora un ministru al guvernului condus de Viktor Orban ar fi fost autorizat de un necunoscut sa gestioneze suma de 4,3 milliarde de euro, relateaza AFP. 'Coalitia Democratica (DK) cere…

- Cercetatorii de la SETI (un institut de cercetare a semnalelor extraterestre cu sediul în Virginia) au descoperit ca mesajul captat de instalatiile ultraperformante din Porto Rico în 2007 este un zgomot venit de la 3 miliarde de ani lumina. Sunetul bizar FRB 121102 a fost analizat…

- Șoferii care au trecut sambata prin Pasajul Jiul au avut surpriza sa gaseasca iarași muncitori in zona. Prima banda, cum se vine dinspre intersecția Piața Regina Maria, pe Bd. Republicii și se intra pe sub calea ferata spre Circumvalațiunii, a fost inchisa o perioada sambata dimineața.…

- Procurorii DNA dau o noua lovitura! Vasile Dima, fost primar al comunei vrancene Rastoaca, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Galati al DNA intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, in care prejudiciul depaseste 600.000 de lei. Citeste si: Romania primeste…

- Cu Gabi Tamaș pe teren, Hapoel Haifa a demolat-o pe Maccabi Haifa, in deplasare, scor 3-0. Iar fostul fundaș al FCSB-ului a reușit sa inscrie un gol incredibil VEZI AICI VIDEO! Scorul a fost deschis in minutul 44, cand Mabouka a inscris in propria poarta. Gabi Tamaș a facut 2-0 in minutul 56, cand a…

- O rețea de companii, care ar avea legatura cu afaceristul rus Yegeny Prigozhin, cunoscut ca fiind „bucatarul lui Putin”, a pierdut miliarde de ruble, in urma mai multor contracte incheiate in ultimul an cu Ministerul Apararii.

- Jesus Lopez-Cobos va fi inmormantat la Toro, un sat medieval cu 9.000 de locuitori din regiunea Castilia si Leon (nord-vest), localitate in care s-a nascut, a precizat agentia Conciertos Vitoria. Primarul din Toro a anuntat trei zile doliu in urma decesului dirijorului. Format…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, vineri, la Antena 3, ca USR depune moțiune impotriva lui Tudorel Toader. USR considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, a incalcat „toate...

- O companie japoneza intenționeaza sa construiasca cel mai inalt zgarie-nori din lemn din lume, pentru a-și marca cea de-a 350-a aniversarea in 2041, scrie BBC News. Sumitomo Forestry, compania care va construi blocul, a spus ca 10% din turnul care va avea 70 de etaje ar fi oțel, iar restul va fi facut…

- In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bucuresti in perioada 19-21 februarie, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei. Oficialii au abordat aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor incepe sa produca 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, incepand din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Aceasta ar insemna mai mult de jumatate…

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald Trump,…

- Republica Moldova se pronunța pentru o dezvoltare mai activa a comerțului cu Georgia, crearea de societați mixte și atragerea investițiilor georgiene in economia naționala. Acest fapt a fost menționat de catre prim-ministrul Pavel Filip in cadrul intrevederii cu prim-ministrul Georgiei, Giorgi Kvirikashvili,…

- Sprijinul acordat de Statele Unite gruparii kurde PKK reprezinta o mare greseala si un pericol pentru viitorul Siriei, a declarat, duminica, Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Șase jurnaliști turci au fost inchiși pe viața pentru legaturi cu lovitura de stat din iulie 2016. Aceeași instanța care i-a contactat pe aceștia a decis eliberarea jurnalistului turco-german Deniz Yucel, dupa un an de inchisoare, scrie BBC News. Jurnaliștii Nazli Ilicak, Ahmet Altan, Mehmet Altan,…

- Oficialii sucursalei din Slatina a TMK Artrom, companie controlata de grupul rusesc TMK, au inaugurat oficial vineri, 16 februarie, o investitie de 36 milioane de dolari realizata la fabrica din Olt, la eveniment participand si ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin.

- Simona Halep - "CiCi" Bellis este al treilea duel din cursa romancei pentru recapatarea numarului unu mondial. Urmarim impreuna, in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro de la ora 16:00, 'sfertul' turneului Premier 5 de la Doha. Capitolul unu al povestii 'Simonike' continua la Doha:…

- O companie militara privata aflata in Siria la dispozitia armatei ruse si a regimului lui Bashar al-Assad a suferit pierderi grele in urma unui atac al Coalitiei internationale impotriva Statului Islamic, o forta multinationala coordonata de Statele Unite. Cel putin 200 de mercenari rusi au fost ucisi…

- Transferul contributiilor de la angajat la angajator se aplica pentru reducerea deficitului foarte mare existent pe zona de pensii, de la 18 miliarde lei, in 2015, la 7 miliarde de lei in acest an, a declarat, marti seara, la postul public de televiziune, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- Orban a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca trei companii din Ungaria au castigat o licitatie in acest sens in Romania. Acesta nu a precizat despre ce companii e vorba. "In foarte scurt timp vom semna un acord, care ne va permite pentru urmatorii 15 ani sa importam peste 4 miliarde de metri cubi…

- Ungaria va semna in curand un acord care ii va permite sa importe anual 4 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania, pentru urmatorii 15 ani, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban. Miercuri, MAE anuntase ca „nu poate fi vorba despre surse de gaze sau infrastructuri cu dedicatie exclusiva…

- Statele Unite, Mexicul si Canada studiaza deja modalitati de atenuare a impactului asupra rafinariilor din Caraibe si din SUA, in caz ca Washingtonul va adopta sanctiuni in domeniul petrolier impotriva Venezuelei, a declarat miercuri secretarul de stat american, Rex Tillerson, inainte de sosirea…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei, informeaza un comunicat de presa remis de IPJ Arges, scrie…

- Coreea de Nord a obtinut aproape 200 de milioane de dolari în 2017 dupa ce a furnizat arme Siriei si Myanmarului, precizeaza un raport confidential ONU citat de The Guardian. Conform documentului, Phenianul ar fi transportat carbuni în mai multe porturi din lume precum…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut o discuție telefonica cu Premierul Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila. Oficialii au abordat parteneriatul strategic dintre cele doua state și domeniile prioritate de colaborare, a relatat pentru MOLDPRES Directia comunicare si protocol a Guvernului. Pavel Filip a felicitat-o…

- Cele 11 tari care vor sa formeze un nou parteneriat comercial, dupa ce Statele Unite s-au retras din versiunea initiala a intelegerii, vor organiza o ceremonie de semnare in Chile, in luna martie, a declarat, marti, ministrul japonez al Economiei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti…

- Micile cratere din zona polului nord a Lunii ar putea contine apa, sustin specialistii din cadrul NASA. Craterele reprezinta zone de acces catre o retea de tuneluri uriasa formate de lava, in care astronautii s-ar putea adaposti. Daca satelitul...

- Productia americana de petrol va depasi 10 milioane de barili pe zi, in special datorita exploatarilor de sist, depasind un precedent record inregistrat in 1970, si apropiindu-se de previziunile autoritatilor de 11 millioane de barili pe zi la finele lui 2019, o productie echivalenta cu cea a Rusiei,…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a criticat violent Statele Unite, luni, denuntand pozitia americana asupra marilor dosare internationale - Iran, Siria, Coreea de Nord - si acuzand Washingtonul ca refuza "realitatea unei lumi multipolare", scrie AFP.

- Trei persoane sunt transportate la spitalul din Sibiu, dupa ce un microbuz in care se aflau patru oameni s-a rasturnat sambata seara intr-o rapa adanca de cinci metri, pe drumul spre statiunea Paltinis, a anuntat ISU Sibiu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Lovitura DURA pentru Carmen Dan, dinspre…

- Pe baza unor rapoarte venite de la serviciile secrete, ministrul Securitații din Bosnia spun ca Moscova pregatește mercenari sârbi care au misiunea de a înființa o unitate paramilitara la Sarajevo. Într-un articol aparut în The Guardian, se scrie…

- La reuniunea de la Vancouver a ministrilor de externe, Statele Unite se vor oferi sa intercepteze si sa inspecteze navele considerate suspecte care se indreapta spre Coreea de Nord, a dezvaluit joi Brian Hook, director in Departamentul de Stat american, citat de AFP. "Vom discuta despre o interdictie…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a anuntat miercuri ca finantarile europene disponibile pentru beneficiarii publici si privati pentru lunile ianuarie, februarie si martie au fost lansate, o suma de 3,1 miliarde de euro fiind directionata in principal pentru serviciile de sanatate.…

- In Politia Romana s-ar putea afla si alti indivizi cu deviatii ca ale agentului Eugen Stan. Ministrul de Interne Carmen Dan a admis astazi ca testarile psihologice care ar trebui sa-i descopere pe cei cu probleme nu au licenta. Politistii spun acum ca este foarte simplu ca cineva sa pacaleasca examinarile…