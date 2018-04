Stiri pe aceeasi tema

- Bahrainul a descoperit un camp petrolifer care ar contine aproximativ 80 de miliarde de barili de petrol de sist, ceea ce ar putea face din aceasta mica tara din Golful Persic un important producator de petrol, a declarat, miercuri, ministrul Petrolului din Bahrain, seicul Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa.…

- Bahrainul a descoperit un camp petrolifer care ar contine aproximativ 80 de miliarde de barili de petrol de sist, ceea ce ar putea face din aceasta mica tara din Golful Persic un important producator de petrol, a declarat, miercuri, ministrul Petrolului din Bahrain, seicul Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa.

- Ministrul Petrolului din Bahrain a adaugat ca, in prezent, se fac evaluari pentru a stabili cantitatile care pot fi exploatate. Noul zacamant ar contine rezerve mai mari decat cele ale altui camp petrolifer exploatat in prezent in Bahrain. Denumit Bahrain Field, acest ultim camp petrolifer a fost descoperit…

- Ianis Hagi anunța ce obiectiv are Viitorul in play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Capitanul campioanei Romaniei en titre a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca locul 3 la finalul play-off-ului este un obiectiv si a precizat ca spera ca dupa meciul cu CSM Poli Iasi formatia lui sa se apropie…

- Bahrain a descoperit un camp petrolifer care conține aproximativ 80 de miliarde de barili de țiței, ceea ce ar putea face din aceasta țara mica din Golf un mare producator de petrol, a declarat, miercuri, ministrul Industriei Petrolului, șeicul Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa, relateaza AFP.

- Bahrain, țara poziționata intre titanii energetici Arabia Saudita și Qatar, in Golful Persic, a anunțat descoperirea celei mai mari rezerve de petrolul din 1932, scrie CNN Money. Agenția oficială de știri din Bahrain a raportat descoperirea unui nou câmp petrolier pe coasta de vest…

- Bahrainul, țara care se afla intre titanii energetici Arabia Saudita și Qatar, in Golful Persic, a anunțat descoperirea celei mai mari rezerve de petrolul din 1932, scrie CNN Money. Agenția oficială de știri din Bahrain a raportat descoperirea unui nou câmp petrolier pe coasta de…

- Ca urmare a faptului ca in perioada Pastelui Catolic, traficul pentru vehiculele de transport marfa a fost restrictionat pe teritoriul Ungariei, incepand din aceasta seara, ora 23.00, odata cu reluarea traficului, se preconizeaza o crestere a numarului de automarfare care se prezinta in punctele de…

- Romanii prefera sa cumpere tot mai mult medicamente direct din farmacii, iar piata farmaceutica din Romania va avea vanzari in 2018 de pana la 50 de miliarde de lei, arata o analiza a datelor financiare ale companiilor producatoare de medicamente realizata de Keysfin.Potrivit datelor, afacerile firmelor…

- Sarbatorita de credinciosi cu o zi inainte de Florii, Sambata lui Lazar aminteste de minunea pe care a facut-o Hristos inainte de patima Sa mantuitoare: l-a inviat pe Lazar la patru zile de la moarte.Teologii spun ca este considerata cea mai mare minune a Sa, iar in acelasi timp reprezinta si garantia…

- Filmul „Misiune Imposibila – Fallout” va avea premiera in aceasta vara, sub producția lui Christopher McQuarrie. O sinFilmul „Misiune Imposibila – Fallout” va avea premiera in aceasta vara, sub producția lui Christopher McQuarrie. O singura filmare lipsește și se anunța a fi o adevarata nebunie! gura…

- Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a declarat ca Riadul si Moscova iau in considerare un acord pe termen lung pentru extinderea aliantei pe termen scurt de reducere a livrarilor de petrol, care a fost realizata in ianuarie 2017, dupa prabusirea preturilor titeiului. ”Lucram sa trecem de la…

- Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull a motivat decizia facand referire la amestecul Rusiei in alegerile occidentale si amenintarile la adresa „suveranitatii partenerilor" Australiei. Liderii UE au cazut de acord saptamana trecuta ca, cel mai probabil, Rusia se afla in spatele atacului. Ministerul…

- "Sâmbata si duminica, vremea va fi deosebit de rece, se mentim maxime cu 10-12 grade mai mici fata de mediile climatologice, astfel ca maximele vor fi cuprinse între 0 si 8 grade, iar minimele vor fi între -14 grade în nordul Moldovei si -1 grad în Banat si în…

- Traficul este ingreunat, joi seara, pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, in urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR, fara a exista victime. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia se desfasoara in conditii de ninsoare.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Nu scapam prea repede de iarna in Banat. Meteorologii anunța ca ninsorile se vor opri abia vineri, iar temperaturile vor fi scazute pentru aceasta perioada. Potrivit meteorologilor, pana maine, la ora 15.00, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice de peste 10 grade mai scazute decat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marti la Casa Alba pe printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului saudit, relateaza Reuters. Cei doi au discutat in Biroul Oval despre acordul bilateral incheiat anul trecut la Riad privind investitii de 200 de miliarde de dolari ale Arabiei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marti la Casa Alba pe printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului saudit, relateaza Reuters. Cei doi au discutat in Biroul Oval despre acordul...

- Veste soc in Romania. In urma cu cateva minute s-a aflat ca prezentatorul radio, dar si TV, Andrei Gheorghe a incetat din viata. Politia a oferit primele informatii oiciale despre decesul vedetei."Am fost sesizati la 112 la 10S15. ne-am deplasat la Pipera. S-a gasit o persoana de 50 de ani…

- Reteaua informatica a Comisiei Electorale Centrale din Rusia a fost vizata duminica de un atac cibernetic provenind din 15 tari, a declarat presedinta comisiei, Ella Pamfilova, citata de agentia de presa...

- Consiliul Superior al Magistraturii anunta ca a trimis la Cotroceni motivarea avizului consultativ negativ pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA."In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia…

- La Bucuresti, Dragnea nu dupa gratii era, ci reales la al 15-lea congres. PSD s-a retras in propriul sau trecut si anunta nivelarea internetului, cenzura si legi antidefaimare. Ce-i de facut? Eu unul, mai rezist.

- Polițiști din toata țara vor fi prezenți in Piața Victoriei din București, pe 24 martie. Reprezentanți ai sindicatelor anunța ca mitingul va fi unul de amploare, avertizand ferm Guvernul ca, ”sub masca unor pretinse creșteri salariale, s-a trecut la micșorarea acestora, polițiștii, prost platiți, fac…

- SC APA CTTA SA ALBA anunța ca in data de 13 martie 2018, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Garbova (Tifra) – Miraslau, din aducțiunea cu apa potabila Dn 600 mm SP Galda – Aiud – Ocna Mureș, iar durata se estimeaza la 17 ore. Consumatorii, posibil afectați de intreruperea…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunta lansarea Programului "Prima Casa" 2018, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finantelor Publice, a acordului de distribuire pentru plafonul de doua miliarde de lei. Potrivit unui comunicat al FNGCIMM, in acest an, alocarea…

- Patru programe operationale din totalul celor sapte existente au, la ora actuala, o absorbtie catastrofala a fondurilor europene, in al cincilea an al executiei financiare europene 2014 - 2020, atrage atentia comunitatea de profesionisti din cadrul Initiativei pentru Competitivitate (INACO), intr-un…

- Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa Continentala (exceptand Rusia si Peninsula Scandinava), a inregistrat anul trecut un profit net preliminar de 318 de milioane de lei, in crestere de aproape cinci ori fata de anul 2016 cand acesta a fost de 67 de milioane de lei. Cifra de afaceri…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta ca a colectat venituri bugetare in suma totala de 19,73 miliarde de lei, in prima luna a anului, cu 1,62 miliarde de lei (+8,9%) mai mult decat in ianuarie 2017, cand s-au colectat 18,11 miliarde de lei. 0 0 0 0 0 0

- In prima luna a anului 2018 ANAF a colectat venituri bugetare in suma totala de 19,73 miliarde de lei, cu 1,62 miliarde, respectiv 8,9% mai mult decat in ianuarie 2017, cand s-au colectat 18,11 miliarde de lei.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta ca a colectat, in ianuarie, cu 1,6 miliarde de lei mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, precizand ca este o “depasire de program”. Intr-un comunicat remis vineri, ANAF sustine ca in prima luna a anului a colectat venituri bugetare…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat, in data de 1 februarie 2018, doua miliarde euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de euroobligatiuni in euro, in doua transe, din care 750 de milioane de euro...

- In 2017, Europa emergenta a depașit nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni și achiziții. Investițiile Chinei au crescut cu 78%. China a devenit cel mai mare investitor strain din Europa emergenta in 2017, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018"* publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China…

- Compania farmaceutica Sanofi a anuntat astazi ca va achizitiona firma din domeniul biotehnologiei Ablynx pentru suma de 3,9 miliarde de euro, aceasta fiind a doua achizitie a producatorului de medicamente, intr-o singura luna, dupa ce a cumparat firma Bioverativ, potrivit Wall Street Journal.…

- Autoritatile spaniole aproba oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro, o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume, au declarat, pentru Reuters,…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, conform execuției bugetare realizata de Ministerul Finanțelor Publice.

- Plafonul de garanții pentru programul "Prima Casa" 2018 insumeaza doua miliarde de lei, conform datelor oferite de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).

- Conform unui raport publicat de compania de securitate cibernetica Norton, hackerii au fost destul de ocupati in anul care s-a incehiat in urma cu trei saptamani. Acestia au furat, in total, 172 de miliarde de dolari de la utilizatorii care nu s-au protejat in fata unor astfel de atacuri cibernetice.

- Compania farmaceutica Sanofi SA a anuntat astazi ca va achizitiona producatorul de medicamente impotriva hemofiliei, Bioverativ Inc, intr-o tranzactie de 11,5 miliarde de dolari, in incercarea de a ramane printre liderii pietei si in 2018, potrivit Wall Street Journal. Potrivit WSJ, achizitia…

- Agentia de gestionare a datoriilor statului din Ungaria (AKK) a vandut obligatiuni in valoare combinata de 78 miliarde de forinti (250 milioane de euro), crescandu-si oferta initiala cu 18 miliarde de forinti pe fondul cererii mari, relateaza Budapest Business Journal. Agentia a vandut obligatiuni…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania s-a cifrat la 4 - 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017, reiese din informatiile prezentate miercuri, intr-o conferinta de presa, de oficiali ai Deloitte Romania. Conform companiei, aceasta cifra include si tranzactiile…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa raporteze un profit anual de 54 de miliarde de franci elvetieni (55,25 de miliarde de dolari) in 2017, cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, transmite Bloomberg. SNB a realizat anul trecut un profit de 49 de miliarde de franci elveţieni…

- Vineri, Mark Zuckerberg anunța marea schimbare pentru 2018 pentru Facebook – orientarea conținutului care ajunge catre utilizator, prin newsfeed, spre postarile facute de familie și prieteni, in detrimentul știrilor, al reclamelor sau al paginilor media. Aceasta decizie a dus la scaderea…

- Valoarea cumparaturilor online a ajuns la peste 2,8 miliarde de euro in 2017, inregistrand o creștere de 40% fața de 2016, cand comertul online a totalizat 1,8 – 2 miliarde de euro, potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc si GPeC.

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a anuntat miercuri ca finantarile europene disponibile pentru beneficiarii publici si privati pentru lunile ianuarie, februarie si martie au fost lansate, o suma de 3,1 miliarde de euro fiind directionata in principal pentru serviciile de sanatate.…

- Faiq Bolkiah (19 ani), nepotul sultanului din statul Brunei, este considerat cel mai bogat fotbalist din lume, cu o avere estimata la 14 miliarde de euro. Faiq Bolkiah are deja o carte de vizita impresionanta. S-a nascut in Los Angeles, iar in 2009 a fost selecționat de academia lui Southampton, recunoscuta…

- In cadrul unei conferinte privind viitorul buget al UE, pentru perioada 2021 2028, Juncker a subliniat ca sunt necesare finantari pentru politicile comune ale UE in domeniul apararii, securitatii, migratiei, schimbarilor climatice, coeziunii si agriculturii, potrivit Romania TV.Marea Britanie ne va…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat luni o emisiune de obligatiuni de 500 milioane de lei, cu scadenta la 9 ani si o dobanda de 4,25% pe an. La licitatie au participat sase dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 1,29 miliarde lei, din care bancile au licitat in nume…

- Chris Larsen, co-fondatorul si CEO-ul Ripple, care a creat criptomoneda cunoscuta drept XRP, a devenit unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii, dupa ce valoarea monedei digitale a crescut de peste 12 ori de la mijlocul lunii decembrie pana in prezent, potrivit Time. XRP, o criptomoneda…

- Pretul petrolului ar putea sa scada in 2018 sau, cel mult, sa ramana in intervalul in care se tranzactioneaza in prezent, daca nu vor exista tensiuni geopolitice majore, potrivit unei analize realizate de Saxo Bank. "Petrolul WTI şi Brent au început cu dreptul 2018. Creşterea din trimestrul…