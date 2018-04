Stiri pe aceeasi tema

- Bahrain, țara poziționata intre titanii energetici Arabia Saudita și Qatar, in Golful Persic, a anunțat descoperirea celei mai mari rezerve de petrolul din 1932, scrie CNN Money. Agenția oficială de știri din Bahrain a raportat descoperirea unui nou câmp petrolier pe coasta de vest…

- Grupul Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer mondial de imbracaminte, a raportat marti cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani in conditiile in care grupul a acumulat un stoc record de haine nevandute in valoare de peste patru miliarde dolari, informeaza Bloomberg.…

- Intentia Romaniei de a spori finantarea in Republica Moldova este laudabila, dar nu schimba deocamdata prea mult lucrurile in Moldova. Romania nu se poate duce cu forta sa privatizeze in Republica Moldova, considera Armand Gosu, istoric, expert in spatiul post-sovietic. “La Chisinau, Moldova e condusa…

- Victimele poloneze din Al Doilea Razboi Mondial pot cere Germaniei 543 de miliarde de dolari (440 miliarde de euro) cu titlul de despagubiri individuale, a declarat joi deputatul Arkadiusz Mularczyk, seful unei comisii parlamentare desemnate sa estimeze despagubirile solicitate de Varsovia.Revendicarile…

- Mafia italiana a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 21,8 miliarde euro in sectorul agricol, in crestere cu 30% comparativ cu 2016, potrivit unor estimari publicate miercuri de Coldiretti, unul dintre...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marti la Casa Alba pe printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului saudit, relateaza Reuters. Cei doi au discutat in Biroul Oval despre acordul bilateral incheiat anul trecut la Riad privind investitii de 200 de miliarde de dolari ale Arabiei…

- Saptamana trecuta, Comisia Europeana a afirmat ca a inceput sa pregateasca un al doilea pachet de ajutor de 3 miliarde de euro pentru refugiatii din Turcia. ''Nu va puteti juca cu mandria noastra'', a declarat Erdogan, sustinand ca Ankara a primit doar 850 milioane de euro din primul pachet…

- El a fost acuzat de constituirea unei rețele prin intermediul careia vindea dispozitive care, atașate la ATM-uri, copiau datele de pe carduri, informeaza Romania TV. Barbatul de 39 de ani a fugit in timpul procesului din Marea Britanie, iar autoritațile presupun ca s-a folosit de un avion privat.…

- Totodata, potrivit acestui studiu, 53- dintre pasagerii care au probleme cu zborurile lor considera ca au dreptul sa primeasca o compensatie de pana la 600 euro, iar 44- dintre pasagerii afectati de zborurile intarziate sau anulate nu depun o plangere. In acelasi timp, 66- dintre pasagerii afectati…

- In luna ianuarie 2018, importurile au insumat 6,2 miliarde euro, cu 17,3% peste cele inregistrate in ianuarie 2017.”Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in luna ianuarie 2018 a fost de 775 milioane euro, mai mare cu 169,8 milioane euro decat cel inregistrat in luna ianuarie 2017”, se…

- Fonduri in valoare de peste 10 miliarde de euro ce apartineau apropiatilor fostului dictator libian Muammar Gaddafi si care au fost blocate in Belgia din ordinul ONU au disparut din conturile bancare...

- Consiliul Local al orașului Uricani nu a aprobat inca bugetul de venituri și cheltuieli, deși este luna martie. Calculele realizate de edilii de la Uricani arata ca administrația a fost lasata fara sume importante de bani. In contextul in care administrația locala nu are buget, specialiștii spun…

- In cel mai mare caz de arbitraj global desfașurat la Stockholm, la Curtea de Arbitraj, la 22 decembrie (furnizari de gaz) și 28 februarie(transit de gaz), intre Rusia și Ucraina, Naftogaz Ucraina a caștigat in fața gigantului Gazprom fara drept de apel.

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat luna ianuarie cu un excedent de 1,98 miliarde lei, 0,21% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 34,4% mai mic decat cel din ianuarie 2017, arata datele publicate pe site-ul Ministerului Finantelor,…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene din acest an va fi de peste 50%, prin PNDR 2020, suma atrasa putand depasi 4,1 miliarde de euro, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Exporturile de alimente din Rusia au crescut cu 25% anul trecut, atingand cel mai mare nivel inregistrat in ultimii 6 ani, in valoare totala de 19 miliarde de dolari, anunta Centrul pentru Export din Rusia. Cifrele record se datoreaza in principal exportului de grau si peste inghetat, in timp ce…

- Cei mai mari producatori mondiali de arme provind din SUA. Potrivit Institutului International de Cercetare a Pacii de la Stockholm (Sipri), vanzarile de arme si servicii militare in intreaga lume au totalizat 374,8 miliarde de dolari in 2017.

- "Cand vor functiona la maximum, vor fi 9-10 miliarde de metri cubi de gaze pe an care vor veni din Marea Neagra, timp de 20 de ani, care vor aduce statului roman redevente de 2,8 miliarde de euro in 20 de ani. (...) Exista circa 200 de miliarde de metri cubi rezerve in Marea Neagra doar pe ceea ce…

- Banca Transilvania (TLV), cea mai valoroasa institutie de credit de la bursa, propune actionarilor o suma “in jurul a 50%” din profitul net pe 2017 sub forma de dividende, dar si actiuni gratuite, potrivit unui raspuns trimis la solicitarea ZF. “Managementul executiv BT va propune o suma…

- Desi traim in lumea atacurilor cibernetice, intr-o lume in care din ce in ce mai multe atacuri aeriene se fac cu drone, iar multe din sistemele de aparare sunt de asemenea partial automatizate, factorul uman este indispensabil.

- Fondul Proprietatea (FP) a inregistrat, in 2017, un profit net de 1,289 miliarde de lei, comparativ cu 447 milioane lei in anul 2016, reprezentand o crestere de 188,56% potrivit unui raport al companiei. "Conform situatiilor financiare statutare intocmite in conformitate cu IFRS, Fondul a inregistrat…

- ​Uber a avut trimestrul trecut pierderi de 1,1 miliarde dolari si venituri totale de 11 miliarde dolari din rezervari de curse, investitorii fiind insa de parere ca lucrurile merg intr-o directie pozitiva, mai ales ca pierderile, desi au ramas mari, s-au redus. Compania a avut un 2017 plin de controverse,…

- Importurile au fost atat de mari, in 2017, iar exporturile atat de mici, incat deficitul de cont curent al Romaniei a ajuns la 6,464 miliarde de euro, in crestere cu 84,79% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De…

- Cererea pentru titei ar urma sa urce cu 1,59 milioane de barili pe zi (bpd), fata de 60.000 bpd in precedenta prognoza a OPEC. Productia totala ar urma sa ajunga la o medie de 98,6 milioane de barili pe zi.Legatura stransa intre cresterea economiei si cererea pentru titei va continua, cel…

- 12 institutii financiare vor furniza un credit record de 100 de miliarde de dolari companiei americane Broadcom. Acestea sunt: BofA Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho, MUFG, SMBC, Wells Fargo, Scotiabank, BMO Capital Markets, RBC Capital Markets si Morgan Stanley.

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters.

- Polonia, tara care depinde de grupul rus Gazprom pentru doua treimi din necesarul sau de gaze naturale, a facut din diversificarea livrarilor un obiectiv strategic prin finalizarea unei conducte care sa ii ofere accesul la gazul norvegian, dupa ce in 2016 a finalizat un terminal pentru importul de gaze…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a aprobat marti un imprumut de 1,5 miliarde euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP). Cu o lungime de 870 de kilometri, gazoductul Trans Adriatic Gas Pipeline (TAP) face parte dintr-un proiect mai amplu in valoare de 40 de miliarde de dolari…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a publicat proiectia principalilor indici macroeconomici, varianta de iarna, din care reiese ca economia Romaniei va creste cu 6,1% in 2018, dupa ce in varianta de toamna estimase o crestere de5,5% in 2018, scrie Mediafax. Potrivit CNP, Produsul Intern Brut pe anul…

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- Cautarea unui corp tanar si perfect a alimentat o crestere de 8% a industriei de chirurgie plastica la nivel mondial, pana la 8,6 miliarde de euro in 2017, a anuntat joi organizatia profesionala IMCAS, transmite AFP.

- Fondul privat de investiții Blackstone va cumpara divizia Thompson Reuters care furniza informații bursiere catre bancile de investiții și companiile de brokeraj de pe Wall Street cu 17 miliarde de dolari, scrie Bloomberg . Mai exact, Blackstone va cumpara un pachet de 55% din acțiunile diviziei de…

- Procesatorul de plați PayU estimeaza ca piața de e-commerce din Romania va depași valoarea de 3 miliarde de euro anul acesta, dupa ce in 2017 ajunsese la 2,8 miliarde de euro. ”In ziua de azi este foarte usor sa creezi un magazin online la costuri accesibile si sa realizezi campanii de marketing eficiente…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat marti, la finalul unei întâlniri cu comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, ca îsi doreste „cresterea dimensiunii europene” a guvernarii. „Îmi doresc foarte mult cresterea dimensiunii europene…

- "In perioada 2007-2017, Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro reprezentand in medie anual 2,8% din PIB. Din aceasta suma, 37,1 miliarde de euro au reprezentat fonduri primite de la bugetul UE aferente cadrului financiar multianual 2007 - 2013, restul de…

- Autoritatile spaniole aproba oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro, o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume, au declarat, pentru Reuters,…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna decembrie 2017, se cifreaza la 4,78 miliarde de lei, in scadere cu 12,5% fata de suma raportata in noiembrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 29,81%, la 4,38 miliarde de lei (echivalent),…

- România a are un deficit bugetar, pe ESA, de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa în Comisia economica din Senat. "Suntem într-un deficit ESA de maxim…

- Guvernul vrea sa finalizeze pana in 2030, 11 autostrazi, 19 drumuri expres, zeci de operatiuni de modernizare si variante ocolitoare in valoare totala de 27 miliarde de euro. De la bugetul de stat si din fonduri europene poate asigura insa doar 40% din necesar (10,9 miliarde de euro), iar pentru restul…

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri seara ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii…

- ​Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru dezvoltarea unui numar mare de masini electrice, insa multi dintre directorii din domeniu se intreaba daca publicul va fi dispus sa le cumpere, arata o analiza Reuters. In China se va investi cel mai mult, fiind si cea mai…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.

- Germania a inregistrat in 2017 un excedent bugetar record de 38,4 miliarde de euro, reprezentand 1,2% din produsul sau intern brut (PIB), potrivit cifrelor oficiale anuntate joi de biroul federal de statistica, scrie AFP.

- Cresterea veniturilor din taxe a facut ca surplusul bugetar inregistrat de Suedia in 2017 sa fie dublu fata de ceea ce preconiza Agentia de Gestionare a Datoriei Statului. Cea mai mare economie scandinava a incheiat anul 2017 cu un surplus de 61,8 miliarde de coroane (7,5 miliarde de dolari), cu mult…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene (11,73 miliarde de dolari), un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Datele reprezintă o creştere de 3% a valorii exporturilor,…

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital.

- In primele 9 luni din 2017, deficitul comercial cu produse agroalimentare s-a majorat cu 79,34%, la 757,34 milioane de euro, in timp ce in perioada similara a anului trecut era de circa 422,27 de milioane de euro. Potrivit datelor MADR, in perioada mentionata au fost importate peste 6,57 milioane…