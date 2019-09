Stiri pe aceeasi tema

- Precedentul bilant era de 44 de morti. In total, 37 de victime au fost gasite pe Insula Great Abaco si opt pe insula Grand Bahama. Insa, autoritatile locale estimeaza ca numarul acestora va creste."Ne asteptam sa gasim si alte corpuri in timpul operatiunilor de cautare. Exista multe persoane…

- UPDATE, 7 septembrie 2019 – Bilantul in urma trecerii uraganului Dorian prin Bahamas a crescut la 43 de morti, a anuntat vineri biroul de presa al premierului, care se teme ca numarul victimelor ar putea fi mult mai mare in arhipelagul devastat. ”Patruzeci si trei (de morti), este cifra oficiala, cu…

- Patruzeci de persoane au murit in urma trecerii uraganului Dorian prin Bahamas, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al premierului Hubert Minnis, la NBC, informeaza AFP."Numarul persoanelor decedate este de 42, iar multe altele sunt date disparute, asa ca ne asteptam ca numarul victimelor…

- Bilantul in urma trecerii uraganului Dorian prin Bahamas a crescut la 30 de morti, a anuntat joi premierul tarii, Hubert Minnis, citat de Xinhua. Minnis a dezvaluit numarul deceselor intr-un interviu telefonic acordat joi seara postului CNN si a declarat ca evenimentul meteorologic a produs ''o…

- Uraganul Dorian a provocat moartea a cel putin 20 de persoane si pagube greu de imaginat in insulele din Bahamas pe care le-a devastat inainte de a se indrepta spre coasta de sud-est a Statelor Unite, relateaza joi AFP, conform agerpres.ro. Ministrul sanatatii din Bahamas a declarat miercuri seara…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar aproximativ 13.000 de locuinte au fost avariate sau distruse dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, au anuntat autoritatile si Crucea Rosie, potrivit BBC News. Premierul bahamian, Hubert Minnis, a anuntat ca decesele s-au inregistrat in insulele…

- Inundatii si vanturi violente: uraganul Dorian a facut cel putin cinci morti si peste 20 de raniti in Bahamas, potrivit unui bilant preliminar, si continua sa se dezlantuie asupra acestui arhipelag din Caraibe, in timp ce evacuarile sunt in curs in sud-estul Statelor Unite, incepand cu Florida. noteaza…

- Uraganul progresa incet, luni, prelungind calvarul locuitorilor din Florida, inainte de a-si continua drumul spre SUA, unde in mai multe state oamenii sunt evacuati. Potriviti evaluarilor Crucii Rosii, pagubele cele mai insemnate s-au inregistrat in insulele Abacos si in Grand Bahama.…