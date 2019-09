Bahamas - Peste 60.000 de persoane ar putea avea nevoie de ajutor alimentar după trecerea uraganului Dorian(ONU) "In ceea ce priveste coordonarea, Agentia de gestionare a dezastrelor din Caraibe (CDEMA) este cea care conduce raspunsul umanitar", a declarat Jens Laerke, un purtator de cuvant al Biroului ONU pentru Afaceri Umanitare, in cadrul unei conferinte de presa la Geneva.



CDEMA a trimis in Bahamas, tara formata din circa 700 de insule, doua echipe de evaluare, la care participa experti ai ONU, in special din cadrul Programului Alimentar Mondial (PAM), pentru a evalua nevoile populatiei.



"Asteptam aprobarea guvernului pentru a realiza evaluarea pe teren", a spus Laerke.



