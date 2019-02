Stiri pe aceeasi tema

- Rachel Weisz a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "The Favourite", duminica seara, la Londra, la cea de-a 72-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE. La aceasta categorie…

- Lungmetrajul "The Favourite", regizat de cineastul Yorgos Lanthimos, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, duminica seara, la Londra, la cea de-a 72-a editie a galei organizate de British...

- Filmul ''The Favourite'', o drama regala cu accente comice regizata de Yorgos Lanthimos, a castigat patru premii la gala London Film Critics' Circle, organizata duminica seara la Londra, insa pelicula ''Roma'', de Alfonso Cuaron, a obtinut cele mai importante doua…

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman in rol principal, a obtinut duminica patru trofee din partea London Critics' Circle, care a desemnat „Roma” al lui Alfonso Cuaron cel mai bun film, scrie news.ro.Pentru rolul din comedia lui Lanthimos - care a primit cele…

- Lungmetrajul „The Favourite“ al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman, Emma Stone si Rachel Weisz in distributie, a primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de British Academy of Film and Television Arts pe 10 februarie, la Londra.

- Lungmetrajul istoric "The Favourite" conduce in topul nominalizarilor la Premiile Academiei Britanice de Film (BAFTA), fiind selectat la 12 categorii, printre care cea pentru cel mai bun film si cel mai bun film britanic, informeaza Press Association. Olivia Colman a fost nominalizata la categoria "cea…

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman, Emma Stone si Rachel Weisz in distributie, a primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de British Academy of Film and Television Arts pe 10 februarie, la Londra.„The Favourite” a fost selectat la 12 categorii…

- Lungmetrajul "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, este, cu 14 selecții, lider in topul nominalizarilor la Critics' Choice Awards 2019, inclusiv in categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun regizor" și "cea mai buna distribuție", potrivit variety.com, scrie Mediafax.In plus, starurile acestui…