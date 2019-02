Stiri pe aceeasi tema

- Nominalizata in premiera la Oscar pentru cea mai buna actrița in rol principal, Lady Gaga a facut cuplu pe scena cu regizorul Bradley Cooper, alaturi de care a cantat piesa "Shallow , live, pentru prima data de la lansarea filmului.

- "Roma", un lungmetraj turnat in alb negru, o drama in limba spaniola despre maturizare, si "The Favourite", o comedie despre viata la curtea unei regine din Marea Britanie, au dominat nominalizarile pentru cea de-a 91-a editie a premiilor Oscar, anuntate marti, si vor concura fiecare la 10 categorii,…

- Cea de-a 76-a ediție a Globurilor de Aur și-a desemnat caștigatorii, duminica noapte, la Beverly Hilton din Los Angeles. Distribuția filmului "Green Book" a plecat acasa cu cele mai multe premii - trei, in timp ce pelicula Bohemian Rhapsody a caștigat premiul cel mare - "cel mai bun film - drama". Pelicula…

- Doua dintre cele mai apreciate dive de la Hollywood sunt in centrul atenției zilele acestea din cauza unor atacuri pe care Madonna le-a lansat la adresa lui Lady Gaga, totul pornind de la un discurs pe care actrița din “A Star is Born” il spune de fiecare data cand iși promoveaza noul film, alaturi…

- Nominalizarile la cea de-a 76-a editie a premiilor Globurile de Aur aduc cu sine o mare reusita pentru echipa celebrei productii cinematografice, „A Star Is Born”. Filmul a primit nu mai putin de 5 nominalizari la cele mai importante categorii. Astfel, „A Star Is Born” este nominalizat pentru Best Motion…

- Tudor Chirila și Andra s-au ciondanit in cadrul emisiunii Vocea Romaniei, iar de aceasta data, Tudor Chirila i-a spus Andrei ca ar trebui sa cante mai mult și sa interpreteze mai rar piese din repertoriul personal, deoarece nu prea o reprezinta. In timpul semifinalei de la Vocea Romaniei, Andra a interpretat…

- Lady GaGa a marturisit ca ea și Bradley Cooper au legat „o prietenie pe viața” cat timp au lucrat impreuna la ‘A Star Is Born’. Cantareața/ actrița in varsta de 32 de ani a spus pentru ‘Entertainment Tonight’, conform contactmusic.com: „Vorbim mereu, da. Și este incitant și extraordinar și amandoi suntem…