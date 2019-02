Stiri pe aceeasi tema

- Rami Malek a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Bohemian Rhapsody", duminica seara, la Londra, la cea de-a 72-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit AFP. La aceasta categorie…

- Rachel Weisz a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "The Favourite", duminica seara, la Londra, la cea de-a 72-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE. La aceasta categorie…

- Musicalul ''A Star is Born'' va concura la cea mai importanta categorie cu filmul cu supereroi ''Black Panther'', comedia romantica ''Crazy Rich Asians'', biografia muzicala ''Bohemian Rhapsody'' si drama istorica a lui Spike Lee ''BlacKkKlansman''. ''A Star is Born'' ii are in distributie pe Bradley…

- Cea de-a 24-a gala a Critics' Choice Awards, considerata indicatorul cu cel mai mare nivel de acuratete in ceea ce priveste nominalizarile la premiile Oscar, și-a desemnat caștigatorii, iar printre aceștia s-a numarat și Lady Gaga, care spera la o statueta de aur pentru rolul din "A Star is Born".…

- „The Favourite” a fost nominalizat, printre altele, la premiile pentru cel mai bun film britanic și cea mai buna actrița, pentru Olivia Colman, care, de altfel, duminica, a caștigat pentru interpretarea sa din acest lungmetraj, cea a reginei britanice Anne din secolul al 18-lea, un Glob de Aur.…

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman, Emma Stone si Rachel Weisz in distributie, a primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de British Academy of Film and Television Arts pe 10 februarie, la Londra.„The Favourite” a fost selectat la 12 categorii…

- Glenn Close a primit premiul pentru cea mai buna actrita intr-un film drama, pentru interpretarea din "The Wife", la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, scrie Mediafax.Lady Gaga ("A Star is Born"), Nicole Kidman ("Destroyer"),…