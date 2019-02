Stiri pe aceeasi tema

- Rami Malek a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Bohemian Rhapsody", duminica seara, la Londra, la cea de-a 72-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit AFP. La aceasta categorie…

- Lungmetrajul "Roma", regizat de cineastul mexican Alfonso Cuaron, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, la cea de-a 72-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit site-ului revistei Variety. La aceasta…

- Mahershala Ali a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "Green Book", duminica seara, la Londra, la cea de-a 72-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE. Actorii nominalizati la…

- Rachel Weisz a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "The Favourite", duminica seara, la Londra, la cea de-a 72-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE. La aceasta categorie…

- Thelma Schoonmaker, colaboratoare a lui Martin Scorsese, de trei ori premiata cu Oscar, va primit cea mai inalta distinctie onorifica acordata de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), la gala din 10 februarie.

- Nominalizarile BAFTA Awards 2019. Lista completa! Editia din acest an, cu numarul 72, a BAFTA Awards va avea loc in data de 10 februarie la Royal Albert Hall din Londra. Nominalizarile la aceste premii au fost anuntate deja. Lungmetrajul „The Favourite“ a primit 12 nominalizari, urmat, in top, de „Bohemian…

- Lungmetrajul „The Favourite“ al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman, Emma Stone si Rachel Weisz in distributie, a primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de British Academy of Film and Television Arts pe 10 februarie, la Londra.

