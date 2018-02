Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, a fost marele castigator al galei premiilor BAFTA care a avut loc, duminica seara, la Londra. Pelicula a primit cinci trofee, intre care la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun scenariu” si „cea mai buna actrita”.

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a castigat cinci trofee la gala BAFTA, duminica seara, la Londra, dupa ce s-a impus inclusiv la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun scenariu original" si "cea mai buna actrita in rol principal". Prezentam mai jos lista completa a trofeelor…

- Londra, 18 feb /Agerpres/ - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", o drama cu accente comice, regizata de Martin McDonagh, a castigat premiul BAFTA la categoria "cel mai bun film" la cea de-a 71-a gala de decernare a premiilor atribuite de British Academy of Film and Television Arts, potrivit…

- Cineastul mexican Guillermo del Toro a fost recompensat cu premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor, gratie celui mai recent film al sau, "The Shape Of Water", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC. …

- Frances McDormand a castigat premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, relateaza…

- Americanul Sam Rockwell a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC.…

- Lungmetrajul "The Handmaiden", regizat de cineastul sud-coreean Park Chan-wook, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC preluat de agerpres. La aceasta…

- Actrita Joanna Lumley, gazda galei BAFTA din 2018, a adus un omagiu miscarii Time's Up si a spus ca aceasta reprezinta o continuare a Miscarii Sufragetelor din urma cu un secol. In monologul de deschidere a ceremoniei, vedeta britanica a facut si cateva glume la adresa unora dintre starurile…

- Kate Middleton nu s-a alaturat miscarii „Time's Up”, la gala premiilor BAFTA, care are loc duminica, la Londra, ducesa de Cambridge sosind la eveniment imbracata intr-o rochie verde semnata de Jenny Packham.Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" , regizat de cineastul Martin McDonagh, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC. …

- Gala de decernare a premiilor BAFTA 2018. Duminica, 18 februarie, are loc editia cu numarul 71 a ceremoniei de decernare a Premiilor BAFTA, care sunt oferite anual pentru realizari deosebite in cinematografie si televiziune de catre Academia Britanica de Film si Televiziune, potrivit bafta.org . Gala…

- Gala BAFTA se va desfasura la Royal Albert Hall din Londra si va fi prezentata, in premiera, de actrita Joanna Lumley care il inlocuieste pe Stephen Fry, gazda a ceremoniei de 12 ori. Ceremonia va incepe la ora locala 21:00 (19:00 - ora Romaniei) si va dura doua ore. Poate fi urmarita live…

- Traditionalul covor rosu va fi inlocuit cu unul negru la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, care va avea loc duminica seara la Londra, unde specialistii se asteapta ca numeroase staruri din industria cinematografica sa poarte tinute vestimentare negre, pentru a-si exprima…

- Actritele Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o si actorii Daniel Day-Lewis, Gary Oldman si Orlando Bloom se numara printre vedetele de prim rang care vor participa la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, au anuntat joi organizatorii evenimentului, citati de Press…

- Mexicanul Guillermo del Toro a fost recompensat la Los Angeles cu distinctia principala a Sindicatului regizorilor americani (DGA) in cadrul galei DGA Awards pentru filmul sau "The Shape of Water", favoritul celei de-a 90-a editii a Premiilor Oscar la care pelicula participa cu 13 nominalizari, relateaza…

- Bruno Mars este marele castigator al celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy, reusind sa invinga celebrul hit "Despacito" la categoria piesa anului cu melodia "That's What I Like" si obtinand si premiile Grammy la categoriile inregistrarea anului si albumul anului cu piesa care da titlul ultimului…

- Actrita Frances McDormand a castigat deja un Glob de Aur pentru rolul lui Mildred din productia "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", iar marti a fost nominalizata si la un premiu Oscar, pentru care specialistii spun ca este favorita. Ea spune intr-un interviu recent ca si-a construit rolul inspirandu-se…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Alaturi de „The Post", au mai fost selectate: „Call me by your name", de Luca Guadagnino, „Darkest Hour", de Joe Wright, „Dunkirk", de Christopher Nolan, „Get Out", de Jordan Peele, „Lady Bird", de Greta Gerwig, „Phantom Thread", de Paul Thomas Anderson, „The Shape of Water", de Guillermo del Toro,…

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, si "The Post", de Steven Spielberg, se numara printre cele 9 lungmetraje nominalizate la editia de anul acesta a premiilor Oscar, care vor fi decernate pe 4 martie, la Los Angeles.

- Astazi are loc mult așteptata ceremonie de nominalizare a celor mai bune filme și a celor mai buni actori și regizori din 2017 la prestigioasele premii Oscar, iar o mulțime de vedete stau cu sufletula la gura in așteptarea verdictului. Actorii și actrițele de la Hollywood așteapta cu nerabdarea nominalizarile…

- Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a fost marele castigator la cea de-a 24-a gala a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild/ SAG), unde a obtinut trofeul pentru cea mai buna distributie, transmite AFP.

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", o drama cu accente comice regizata de Martin McDonagh, a câstigat principalul trofeu - "cea mai buna distributie" - la gala de decernare a premiilor atribuite de Sindicatul Actorilor Americani (Screen Actors Guild -…

- Aseara, in cadrul unei gale organizate in Los Angeles, cele mai de succes producții cinematografice din anul trecut au fost premiate de catre Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild / SAG). Astfel, ”Three Billboards” a fost marele caștigator al serii, așa cum s-a intamplat și acum doua…

- Lungmetrajul "God's Own Country", în care actorul român Alec Secareanu interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost nominalizat marti la premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, potrivit site-ului revistei Variety.

- Miniseria „Big Little Lies”, produsa de HBO, si lungmetrajul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, regizat de Martin McDonagh, au fost marii castigatori ai celei de-a 75-a gale de decernare a Globurilor de Aur, care a avut loc duminica seara la Los Angeles. Fiecare dintre cele doua productii…

- Prezentam mai jos lista castigatorilor celei de-a 75-a editii a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Drama "Three Billboards Outside Ebbing,…

- Guillermo del Toro a primit duminica seara, in cadrul celei de a 75-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun regizor pentru filmul "The Shape of Water", informeaza AFP.Regizorul a concurat la aceasta categorie importanta cu nume mari precum Martin McDonagh ("Three Billboards…

- Frances McDormand a fost desemnata cea mai buna actrita intr-un film-drama, pentru partitura din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Los Angeles.

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- Filmul ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'' si serialul ''Big Little Lies'' au obtinut cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 24-a editie a premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild Awards), care va avea loc pe 21 ianuarie, potrivit Reuters si Hollywood…

- Lungmetrajul "God's Own Country", in care actorul roman Alec Secareanu interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost marele invingator la gala British Independent Film Awards (BIFA), ce a avut loc duminica seara la Londra, informeaza variety.com. Sursa foto: God's Own Country…

